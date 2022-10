Previa Granada CF - Real Sporting de Gijón: ganar en Los Cármenes para revertir la situación

La Liga Smartbank celebra esta semana su décima jornada, la primera intersemanal de la campaña, que enfrentará al Granada CF y al Sporting de Gijón en Los Cármenes en el encuentro que la cerrará. Un duelo muy importante para ambos conjuntos: el Granada CF quiere volver al camino de la victoria después de varias semanas con tropiezos, mientras que el conjunto visitante quiere confirmar las buenas sensaciones de los últimos partidos con un triunfo a domicilio para poder meterse en puestos de ascenso directo.

Volver a ganar para cambiar la dinámica

El Granada CF llega a este partido después de empatar 0-0 en El Toralín frente a la SD Ponferradina, en un partido en el que los rojiblancos dominaron más y tuvieron sus ocasiones para poder abrir el marcador, pero la falta de eficacia goleadora les impidió llevarse los tres puntos de su visita al Bierzo. De esta manera, el equipo granadinista se encuentra actualmente en novena posición con 14 puntos, a tan solo uno de los puestos de promoción y a tres de los de ascenso directo. Así pues, los de la ciudad de la Alhambra quieren volver a reencontrarse con la victoria después de dos empates consecutivos sin goles para poder subir puestos en la tabla y cambiar una dinámica negativa de tres partidos sin sumar tres puntos.

El cuadro dirigido por Aitor Karanka no se encuentra en su mejor momento, las sensaciones en cuanto a juego no están siendo positivas, aunque en la última jornada sí que se vio un juego más fluido. Además, los resultados acompañan últimamente, lo que acentúa esta crisis de resultados que ha hecho que el Granada CF baje varios puestos en la clasificación. Sin embargo, el equipo granadino tiene una nueva oportunidad para revertir la situación en Los Cármenes, donde todavía no conoce la derrota y se ha mostrado como un equipo fuerte, y donde se enfrentará a un rival directo en la lucha por el ascenso. Además, un triunfo en estos momentos supondría un gran golpe moral para el Granada CF tras varias semanas de dudas.

Para este encuentro, el técnico vasco tiene las bajas seguras de André Ferreira en portería, Sergio Ruiz en el centro del campo e Ignasi Miquel en la defensa. Además, Ricard Sánchez es duda tras el golpe que recibió en el último encuentro en la zona testicular que le obligó a ser sustituido. De esta manera, las principales dudas de Karanka están en las bandas, donde tiene muchas opciones para cubrirlas, pues puede continuar optando por jugadores como Puertas, Perea, Uzuni, Soro o incluso Bryan Zaragoza, mientras que también podrían jugar en esas posiciones Melendo o Callejón, que han jugado en la mediapunta y como referencia en el ataque. Precisamente en el ataque es donde también hay dudas, ya que podrían jugar los jugadores mencionados anteriormente, Jorge Molina o Arezo.

Volver a vencer a domicilio

El Real Sporting de Gijón afronta este encuentro tras vencer en El Molinón por 3-1 al Villarreal B en un buen partido de los asturianos en su estadio. De esta manera, el Sporting se encuentra actualmente en cuarta posición con 15 puntos, dentro de los puestos de promoción y a dos de los de ascenso directo a Primera División, aunque hay señalar que la clasificación está realmente igualada, pues con 15 puntos se encuentran hasta cuatro equipos más: el Burgos CF, SD Eibar, Albacete CF y Andorra FC, por lo que un triunfo o una derrota a estas alturas de la temporada sirven para subir o bajar muchos puestos en la tabla clasificatoria. Ahora, el Sporting tienen por delante el reto de ganar lejos de su templo, en uno de los estadios más complicados de la categoría y ante un rival que está llamado a luchar por el ascenso.

El balance de resultados hasta el momento del conjunto sportinguista es de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, siendo estas dos derrotas consecutivas en la quinta y sexta jornada frente al Racing de Santander en El Molinón y el Real Zaragoza en La Romareda, respectivamente. Sin embargo, el Sporting lleva tres jornadas consecutivas sin perder y dejando buena imagen. Venció en los dos últimos encuentros que disputó ante su afición y empató a domicilio ante el CD Tenerife por 1-1. De esta manera, los de Abelardo quieren continuar en la parte alta de la clasificación reencontrándose con el triunfo a domicilio, algo que no consiguen desde la cuarta jornada, cuando vencieron en El Toralín a la SD Ponferradina por 1-3.

Para este encuentro, Abelardo ha realizado una convocatoria de 20 jugadores en la que destacan las ausencias de Gragera, Milovanovic y Jordi Pola por decisión técnica, mientras que Aitor García es baja por lesión. Por otro lado, también destaca la presencia en la lista de Pedro Díaz, que arrastraba molestias pero que ha estado junto con el resto de sus compañeros en los últimos entrenamientos. En cuanto a la alineación, es posible que el técnico asturiano opte por repetir en la medular con Zarfino y Christian Rivera. Mientras que en bandas podría entrar como titular Jony tras la baja de Aitor García, y más con la falta de efectivos en esa posición, donde el técnico sportinguista solo tiene a Queipo y a Juan Otero.

Declaraciones de Karanka y Abelardo

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre las posibles rotaciones: "Hay que ver cómo están. Las rotaciones pueden ser importantes, pero, lo más importante, será poner a los once mejores en cada encuentro. Si hago cambios no será pensando en el siguiente compromiso, sino teniendo en mente que ese será el mejor once posible". También ha hablado acerca del rival: "Es un equipo que lo que hace, lo hace bien. Está muy organizado y cuenta con una buena mezcla entre jugadores jóvenes y veteranos". Por último, ha hablado sobre la falta de eficacia de cara a portería: "Me preocuparía no tuviésemos calidad. Donde más generamos fue en Ponferrada, ante Huesca y Las Palmas no gozamos de tantas ocasiones. En cuanto a la presencia del nueve, tenemos distintas alternativas, podemos hacerlo con Callejón, Molina o Arezo".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Real Sporting de Gijón, Abelardo, que ha hablado sobre el partido y la situación del equipo: "Es muy pronto para saber dónde estará el equipo. Si quedaran diez jornadas serían partidos más trascendentales. Es verdad que jugamos ante los cuatro rivales más fuertes de la categoría junto a Las Palmas. El Granada tiene una plantilla confeccionada para el ascenso directo. Nosotros vamos confiados y convencidos de que podemos ganar y hacer daño a cualquiera". También ha hablado sobre el rival: "El Granada tiene un plantillón para Segunda, con muchos jugadores con gran experiencia en Primera, pero también les está costando ganar. Hay tanta igualdad que cambian tanto las lecturas de los partidos". Por último, ha hablado acerca de las rotaciones: "Pueden ser importantes, pero, lo más importante será poner a los once mejores en cada encuentro. Si hago cambios, no será pensando en el siguiente compromiso, sino teniendo en mente que ese será el mejor once posible".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

Real Sporting de Gijón: Cuéllar, Mariño, Guille Rosas, Insua, Cote, Pedro Díaz, Jony, Campuzano, Cristo, Bamba, Christian Rivera, Zarfino, Juan Otero, Jordan, Pol Valentín, Izquierdoz, Queipo, Diego Sánchez, Nacho Martín y Djuka

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Quini, Bodiger, Meseguer, Puertas, Uzuni, Callejón y Jorge Molina.

Real Sporting de Gijón: Mariño, Guille Rosas, Izquierdoz, Insua, Cote, Christian Rivero, Zarfino, Cristo, Juan Otero, Queipo y Djuka.