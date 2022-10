Shakhtar Donetsk - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League

El Real Madrid empató 1-1 con el Shakhtar Donetsk en Varsovia, consiguiendo su clasificación para los octavos de final de la UEFA Champions League.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal, 4: Mal, 5: Regular, 6: Bien, 7: Bastante bien, 8: Muy bien, 9: Fantástico, 10: Excelente, S.C: Sin Calificar.

Ancelotti

5. Activo| El técnico italiano siguió con las rotaciones ante este mes de competición tan cargado de partidos. El equipo no terminó de arrancar y no tardó en hacer los cambios para intentar llevarse el partido, pero solo pudo rascar un empate.

Lunin

5. Seguro| El guardameta ucraniano recibió un gol en el que poco pudo hacer y tuvo dos o tres paradas buenas que dejaron a los merengues con posibilidades de llevarse algún punto.

Lucas Vázquez

5. Superado| Fue titular para dar descanso a Carvajal. Estuvo más activo en ataque, donde puso un par de centros buenos, pero sufrió bastante contra Mudryk, que le buscó las cosquillas durante todo el partido.

Rüdiger

9. Heroico| Lo dejó todo en el campo, literalmente. Marcó el gol del empate en el último minuto, poniendo su físico en juego en un choque con Trubin que le provocó una brecha enorme. Además, en defensa detuvo muchos ataques de los ucranianos gracias a su capacidad de anticipar, velocidad y poder de intimidación. Partido colosal del alemán.

Nacho

8. Imponente| El canterano madridista no estaba teniendo mucho protagonismo en los últimos encuentros, pero Ancelotti sabe que puede contar con él, y es un lujo tener un jugador así en la plantilla. El partido de Nacho, que no notó la inactividad, fue muy notable y junto con Rüdiger, fue clave para detener los intentos de los ucranianos.

Mendy

4. Dormido| El partido del francés fue muy pobre. En la faceta ofensiva no aportó, y en defensa, que es donde más da al equipo normalmente, cometió un error grosero que dio lugar al gol del Shakhtar. Acabó siendo sustituido por Alaba.

Tchouaméni

6. Presente| Aunque no fue su mejor partido, Tchouaméni supo ayudar al equipo desde su posición. Fue clave en la presión que lanzó el Madrid al principio del encuentro y recuperó varios balones, pero no estuvo brillante como otros días.

Kroos

9. Líder| De los pocos que parecía querer ganar el partido. Estuvo en todas partes, robó balones, distribuyó el juego y él se inventó el gol blanco con un grandísimo centro a su compatriota Rüdiger tras haberlo intentado instantes antes. Lideró al equipo en busca de la remontada.

Fede Valverde

6. Sacrificado| Valverde volvió a ser titular y todo apunta a que repetirá contra el FC Barcelona. No pudo correr mucho, pero lo probó con algún disparo lejano que despejó el portero ucraniano. No fue su mejor partido.

Rodrygo

5. Apagado| El brasileño salió de inicio en la delantera junto con Benzema y Hazard, con los que no terminó de entenderse. No estuvo al nivel de los partidos anteriores y ahora la gran incógnita es si será titular o no en el 'Clásico'.

Hazard

3. Anticompetitivo| El belga reclamó más oportunidades hace algunos días y hoy tuvo una para demostrar que puede ser importante para el equipo. Sin embargo, Hazard ya no es el jugador que fue y, a día de hoy, aporta muy poco cuando juega. Contra los ucranianos entró muy poco en juego y cuando lo hizo, no generó ningún tipo de peligro.

Benzema

5. Cansado| Karim sigue sin estar bien. Se le nota cansado y con poca chispa. Tras descansar ante el Getafe, contra el Shakhtar volvió a tener un partido gris en el que no conectó bien con sus compañeros. Aún así, tuvo una buena ocasión que acabó deteniendo el meta rival.

Vinicius Jr

5. Discreto| Salió con mucho tiempo por delante para poder darle la vuelta al marcador, pero el brasileño no estuvo acertado. Falló en el regate y erró una ocasión clara de cabeza a escasos metros de la portería.

Modric

5. Desacertado| Entró al partido junto con Vinicius Jr, pero no terminó de ser importante. Algún centro suyo llevó un poco de peligro, pero fue un encuentro discreto del croata.

Alaba

S.C.| Entró en el terreno de juego a falta de unos 20 minutos para jugar como lateral izquierdo y no estuvo muy acertado.

Asensio

S.C.| Salió al campo por Rodrygo alrededor del minuto 70' y no entró mucho en juego.

Camavinga

S.C.| Entró al partido al mismo tiempo que Asensio y Alaba para intentar darle la vuelta al marcador, pero no estuvo fino. El francés sigue muy lejos del nivel que mostró el año pasado.