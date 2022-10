Previa Athletic Club vs Atlético de Madrid: los colchoneros quieren afinar su puntería ante un indomable Athletic

Llega el Atlético de Madrid en horas bajas a San Mamés, a pesar de estar cuartos en la clasificación, con un punto menos que el Athletic Club, las sensaciones que ha mostrado el equipo en su pasado enfrentamiento europeo ante el Brujas, no pudiendo pasar del empate que le deja en una situación delicada la Champions, y que en liga no termina de brillar, hace que se empiecen a oír voces críticas con el equipo, y si además sumamos el "culebrón" de Joao Félix, las cosas no pintan bien para los de Simeone.

En el caso contrario llega el Athletic Club, los de Valverde están pletóricos y van a por todas. Después de un empate con polémica la pasada jornada en el Sánchez Pizjuán, los leones quieren demostrar que en casa siguen intratables, con unos números que hacía años que no se veían por el botxo.

Simeone: "Me encanta como juega el Athletic"

Pese a que casi toda la rueda de prensa previa que ha ofrecido el técnico argentino ha girado en torno al tema de Joao Félix, también ha tenido palabras para el que será su rival y ha destacado que una de las cualidades del conjunto de Ernesto Valverde es la presión que ejerce y como trabaja en bloque y ha señalado la dificultad que eso le supondrá a su equipo.

Otro de los temas de los que se lleva hablando un tiempo es de la falta de gol de los suyos y el Cholo ha sido contundente y no le ha dado demasiada importancia, solo se ha limitado a apuntar: "Lo bueno es tener situaciones de gol y cuantas más tenga significa que el equipo va en busca del gol. Luego la contundencia va por confianza, por efectividad."

Twitter: LaLiga oficial

Valverde: "La tercera plaza nos da tranquilidad y nos genera ilusión"

Una de las cosas que ha destacado el técnico del conjunto vasco es el buen papel de los suyos en estas primeras jornadas, aunque tiene muy claro que la línea a seguir es la misma y eso lo expresaba así: "Lo que has hecho hasta ahora te da confianza, pero no es una garantía. Lo que tienes es que seguir haciendo cosas parecidas a las que venias haciendo para poder conseguir los mismos resultados".

Respecto al partido que enfrenta a los suyos contra los de Simeone, el técnico rojiblanco ha declarado: "Ganarles sería un gran empujón, no solo por los tres puntos, también por la influencia anímica positiva que eso te puede generar". También subrayó: "Es un partido que todos los jugadores quieren jugar, habrá un gran ambiente en San Mamés y esperamos estar a la altura para sacar el partido adelante. Lo pondremos todo en el campo porque queremos sacar los tres puntos y mantenernos arriba en la clasificación".

Preguntado sobre cómo ve al rival y la sequía goleadora de los visitantes, el txingurri ha sido muy claro: "Es un equipo que ha ganado la liga hace dos años y que tiene mucho potencial, es un rival con un carácter competitivo importante y que va a estar ahí arriba. Son muy certeros, no necesitan llegar muchas veces para marcarte un gol. Aunque estes dominando el partido, ellos pueden llegar en una contra y marcarte".

Antecedentes:

Los dos equipos se han enfrentado un total de 170 ocasiones con un balance de 76 triunfos para los colchoneros, 31 empates y 63 victorias para los vascos. La temporada pasada los vascos se impusieron en San Mamés por 2-0 con goles de Mario Hermoso en propia puerta e Iñaki Williams de penalti.

Convocatorias:

Para este encuentro, Valverde contará con: Unai Simón, Aguirrezabala, Morcillo, Vivian, Íñigo Martínez, Yeray, Vesga, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Guruzeta, Dani García, Lekue, Vencedor, De Marcos, Muniain, Zárraga, Villalibre, Capa, Raúl García, Balenziaga y Aitor Paredes.

Por su parte, el Atlético no ha facilitado la lista de jugadores que viajarán a Bilbao.

Posibles onces iniciales:

Por parte del Athletic Club: Unai Simón, Lekue, Yeray, Íñigo Martínez, De Marcos, Sancet, Dani García, Muniain, Berenguer y Nico e Iñaki Williams.

Por parte del Atlético de Madrid: Oblak, Reinildo, Giménez, Savic, Nahuel Molina, Correa, Koke, Witsel, Carrasco, Griezman y Cunha.