Análisis del rival: el Athletic vuelve a rugir

El fútbol no da tregua. Las jornadas ligueras se intercalan con las europeas de una forma vertiginosa debido al atípico Mundial que dará comienzo a finales de noviembre. Esto lleva a que equipos como el Atlético de Madrid, que alterna liga y Champions, juegue cada tres días.

A las puertas de la jornada 9, el Atlético continúa instalado en el dramatismo y la ansiedad. La necesidad de empezar a encarrillar victorias es ya imperiosa y el escenario que visita este sábado a las 21:00 de la noche no invita precisamente al optimismo.

El Nuevo San Mamés espera, con más hambre que nunca, al conjunto del Cholo Simeone. Los leones no pierden la oportunidad, cada vez que pueden, de darle un zarpazo al conjunto colchonero al que, desde la goleada de la Final de la Europa League de 2012, se le tienen especiales ganas.

Para ello, Ernesto Valverde, que ha devuelto la energía y el positivismo a la grada y el buen juego al verde de uno de los templos del fútbol español, podrá contar con toda su plantilla a excepción de Ander Herrera, que fue expulsado en los compases finales del partido contra el Sevilla.

Instalados en el 4-2-3-1, el Athletic de Bilbao cuenta con armas suficientes para destrozar el sistema defensivo del Atlético de Madrid. Y el Txingurri lo sabe. Con un buen trato de balón, una asociación de jugadores talentosos por dentro y una velocidad endiablada arriba, intentarán hacer saltar por los aires la defensa atlética que, precisamente, con equipos de estas características, es con los que más sufre. Véase Leverkusen o Brujas.

Fuente: Instagram Oficial del Athletic Club

Experiencia internacional en la portería

La portería tiene un dueño claro. Unai Simón es amo y señor del área de San Mamés. Nadie le discute el puesto ni en Bilbao ni en la Selección Española. Fijo para Valverde y para Luis Enrique, el portero vitoriano se encuentra en el mejor momento de su carrera que, a su vez, coincide con el extraordinario momento de su club y de la Selección. Unai afronta el doble reto de devolver al Athletic a Europa y de debutar en un Mundial haciendo un buen papel que permita a España estar en la terna de candidatos a alzar el trofeo más importante del mundo del fútbol. Especialista en el juego con los pies, destaca también por sus reflejos bajo palos, pero deja alguna duda cuando sale fuera del área pequeña, su zona de confort.

Seguridad en la línea defensiva

El éxito que hasta ahora está teniendo el conjunto vasco en la temporada se empieza a entender cuando se analiza su defensa. Cinco goles encajados y cuatro porterías a cero en ocho jornadas son unos números que a muchos equipos les gustaría firmar. Para ello, Valverde cuenta con Iñigo Martínez y Yerai en el centro de la zaga, escoltados por De Marcos por la derecha y Lekue por la izquierda. Sin ser jugador especialmente técnicos, la garra y el coraje que imprimen al equipo desde la zona de atrás hacen que el Athletic sea un equipo muy fiable a la hora de defender.

Fuente: Instagram Oficial del Athletic Club

Talento no exento de trabajo

El centro del campo será para Vesga, Sancet y Muniain. El Txingurri ha encontrado la mezcla perfecta en el centro del campo. Un trío de centrocampistas que enamora a la grada por la intensidad que ponen en el campo, pero también su talento. Al siempre fiable Muniain, jugador franquicia del equipo, se le añade un Sancet que ha arrancado la campaña en un estado de forma formidable.

Fuente: Instagram Oficial del Athletic Club

El ataque queda en familia

En el costado izquierdo, Berenguer escolta a las dos armas principales de este equipo. Los hermanos Williams, indetectables hasta ahora para cualquier defensa, hacen las delicias de la grada de San Mamés. Nico, por la derecha, es un agitador natural de los partidos. Tanto que su inicio de campaña le ha llevado a la Selección y le hace tener muchas opciones de estar en Qatar. Y arriba, Iñaki. Son muchos los que le critican la falta de gol, pero el chico es titular con todos los entrenadores que llegan a Bilbao. Y no es casualidad. Cierto es que no es un goleador nato ni un delantero de área. En la ciudad que ha visto jugar tantos años a Aduriz saben bien que es eso. Iñaki Williams es otra cosa. El delantero es una bendición para sus compañeros, trabaja, tira desmarques, abre espacios. Cosas intangibles que, muchas veces, el aficionado no valora pero que enamora al entrenador.

Fuente: Instagram Oficial del Athletic Club

Con un equipo muy compacto, al que es muy difícil abordar, se encontrará Simeone en la noche del sábado. Queda por ver, de nuevo, que versión ofrece el Atleti. Si sale con la actitud que mostró frente al Brujas y afina un poco su puntería, las opciones de sumar en San Mamés son elevadas. Cualquier otra situación no invita al optimismo. Lo que es seguro es que tendremos un gran partido entre dos equipos históricos de LaLiga.