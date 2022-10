Ancelotti ante su gran error

Un Clásico siempre es algo especial. Da igual la situación de los equipos, el momento de la temporada o si hay algo o no en juego. Cuando se enfrentan Real Madrid y Barça las gradas se abarrotan, la gente alrededor del mundo se pega a la televisión y los aficionados, desde que se levantan por la mañana sienten un pequeño cosquilleo. Ese día no va a ser como el resto, es día de Clásico.

Carlo Ancelotti la temporada pasada no lo sabía, o si lo sabía, se le debió olvidar, porque decidió desprestigiar a un Barça que había empezado a acumular mucho talento y no darle importancia a un partido que tan ‘solo’ suponía tres puntos más en una liga que tenía prácticamente en el bolsillo. El resultado fue tan malo como autodiacta, y es que dejó al italiano una lección que a buen recaudo no olvidará.

@realmadrid

La actitud del equipo fue mala, pero mucho peor fueron las decisiones del técnico. Hay pocas ocasiones tan claras donde se pueda señalar a banquillo de forma inequívoca. Una defensa que se desajustó (con intento de tres centrales que fue abortado tras un minuto y medio, con gol mediante), un falso ‘9’ que se perdió entre Busquets y los centrales y unos emparejamientos donde los suyos no salieron vencedores.

La situación parece mucho mejor, ahora se juegan algo más que tres puntos, llega al Bernabéu un rival dolido y Ancelotti recupera a Benzema. Estos tres factores deberían ser suficiente para que el italiano haga salir a los suyos con el objetivo de comerse al Barça y de no perder el invicto que tanto ha conseguido conservar, con Rudiger dejándose todo contra el Shakthar. Estos tres factores deberían ser suficientes.

Muchas razones, un orgullo herido y un error que remendar para un técnico que sigue de luna de miel en Madrid y que no querrá tener un pinchazo tan sonoro a estas alturas, con el mundial a la vuelta de la esquina y una situación que de momento es inmejorable.