Análisis post: la Real sigue imparable

La Real llegaba al partido con ganas de alargar su buena racha y sumar la sexta victoria consecutiva. En frente, el Sheriff, que una semana antes no provocó muchos dolores de cabeza a los de Imanol, pero llegaban dispuestos a dar la sorpresa en el Reale Arena como ya lo hicieron en el Santiago Bernabéu en 2021.

Una Real tímida

El primer cuarto de hora no tuvo mucha emoción. Los locales dominaron como se esperaba, pero sin llegar a generar mucho peligro, y no fue por falta de oportunidades. La primera del partido la tuvo Turrientes de falta, sin embargo, su disparo se fue demasiado alto. Sorloth y Brais también lo intentaron, pero el noruego no acertó entre los tres palos y el gallego vio cómo Celeadnic detenía su disparo centrado.

El declive visitante

El Sheriff estaba siendo capaz de contener los ataques de una Real que no acertaba, pero se acercaba. En el minuto 22, Brais se inventó un pase interior para Carlos Fernández que el andaluz estrelló contra el poste izquierdo de la portería de los transnistrios. Tan solo un minuto después, la Real robó cerca del área rival y el balón le cayó otra vez a Brais, que no se lo pensó y estuvo a punto de poner, más si cabe, al Reale Arena a sus pies con un zurdazo desde fuera del área, pero el gallego también estrelló el balón en el palo.

Brais Méndez estrellando el balón en el poste / Foto: Real Sociedad

El Sheriff sufría y, en el minuto 25, Armel Zohouri vio su primera amarilla del partido y, tan solo ocho minutos después, en una acción con Diego Rico, el colegiado le enseñó la segunda amarilla y, por lo tanto, el camino a los vestuarios antes de tiempo. La Real comenzó a apretar aprovechando la superioridad numérica, y justo antes del descanso, una gran diagonal desde la banda derecha trazada por Sorloth culminó en un latigazo al fondo de la red para poner por delante a los de Imanol.

Tiempo de descanso

Viendo lo encarrilado que estaba el partido, Imanol decidió dar descanso a varios jugadores. En el descanso, Carlos Fernández, que todavía no está para jugar un partido completo, y David Silva, que es una pieza clave en el rombo, se quedaron en el vestuario para dejar su hueco a dos canteranos con necesidad de disputar minutos con el primer equipo, Karrikaburu y Robert Navarro. El Sheriff, cada vez más encerrado y, la Real, volcada al ataque. Llegaban las ocasiones de los locales, que lo intentaron de todas las maneras, pero de ninguna de ellas fueron capaces de acertar. El partido estaba controlado, o eso pensó Imanol cuando, en el minuto 62, decidió dar más descanso a jugadores clave y sustituyó a Brais Méndez y Sorloth, que se despidieron con una gran ovación, para dejar su lugar a Urko González de Zárate y a Kubo.

Efecto Imanol

Los cambios sirvieron para dar aire a jugadores titulares, pero también sirvieron para ampliar la ventaja. En el minuto 21 de la segunda mitad, una buena jugada de la Real, que volcó el juego hacia la banda derecha, para, posteriormente, cambiarlo al costado izquierdo hacia Robert Navarro, culminó con la subida de Diego Rico, que se quedó solo ante el portero tras la asistencia del mediapunta catalán, y el misil al fondo de las mallas del burgalés. El lateral firmó el 2-0 y su primer gol como jugador txuriurdin.

Sin conformarse con la diferencia de dos goles, los donostiarras lo seguían intentando, especialmente los canteranos, que buscaban la manera de hacer ver a Imanol que merecen más minutos. Así fue, tras varios intentos, Robert Navarro puso el 3-0 definitivo. El 17 realista remató un balón que salvó Kubo en línea de fondo tras una gran jugada de Ander Guevara, cabe destacar la actuación del centrocampista alavés, que fue uno de los mejores del encuentro.

Así terminó un encuentro con claro dominio local. Los visitantes, no fueron capaces de plantar cara, y menos aún, cuando vieron como su juego brusco les dejaba con diez sobre el césped. Los de Imanol suman la sexta victoria consecutiva entre todas las competiciones, la mejor racha de las cinco grandes ligas europeas, solo por detrás de las nueve del Napoli y empatado con el Arsenal de Arteta.