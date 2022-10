Óliver Torres: "Vamos a disfrutar mucho"

Óliver Torres está pasando por un momento inmejorable, quizás, haciendo su mejor temporada en lo particular tras un comienzo de curso un tanto extraño. El centrocampista del Sevilla FC empezó la pretemporada sorprendiendo a muchos con su nivel y valentía a la hora de tomar decisiones, debido a que desde arriba partía como un claro descarte. Con mucho trabajo y entrega consiguió ganarse un puesto en los primeros partidos ligueros y cuajar unos muy buenos minutos, sin embargo, por sorpresa de la gran mayoría, Óliver se quedó fuera de la convocatoria de UEFA Champions League.

Estado de la plantilla

El sevillista quiso hablar primeramente sobre la temporada actual, tanto a nivel colectivo como individual, y matizó que ve al equipo conectado e ilusionado: "Estamos entrenando fuerte, cogiendo las nuevas ideas del míster y su cuerpo técnico. Son muy activos y muy intensos, pero veo al equipo conectado y con los nuevos comienzos vienen nuevas ilusiones. Todos tenemos que ilusionarnos y reforzar vínculos. Falta un mundo y tenemos que estar todos juntos".

Óliver y la Champions League

Acerca de la situación del club en Champions y del varapalo que le supuso el quedarse fuera de la lista para la máxima competición europea, también quiso hablar: "Fue duro, no me lo esperaba y desde verano me preparé bien para hacer un buen año. El míster me lo dijo dos días antes de dar la lista, sé que para él también tuvo que ser difícil y me quedé sorprendido, pero hablé con mi familia y claro que les dolió también, pero lo vimos como una oportunidad para entrenar más y esperar el momento para demostrar que se habían equivocado. Los tres goles que llevo no son casualidad y esa suerte viene buscada por seguir insistiendo. Los pensamientos negativos no me habrían llevado a nada y estoy en paz, trabajando duro para aportar desde donde me toque".

Sampaoli para mejorar

El jugador habló sobre su actual técnico y dejó claro que cree que pueden mejorar: "Es como se ve, natural. A nivel de conceptos los tiene muy buenos, cada jugador se puede nutrir de ellos y mejorar. Estoy triste porque hemos cambiado de entrenador pero contento porque creo que nos puede hacer mejorar. Desde tener el balón, busca respetar el espacio y yo soy un poco cabra loca en eso. Voy a intentar empaparme de él y de su cuerpo técnico para mejorar. Creo que vamos a ir para arriba, vamos a disfrutar mucho cuando empiece la corriente positiva y desde el campo tenemos que transmitir esa ilusión a la gente, porque cuando la gente se conecta es difícil que no pasen cosas buenas".

Jorge Sampaoli en su vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán / Foto: DAZN

Mallorca, un partido clave

El partido de Mallorca es una final y tanto el vestuario como Óliver son conscientes de ello: "Es un partido clave para disfrutar y que ese disfrute nos haga conseguir la victoria. Desde el comienzo, como los resultados no han ido bien no estábamos disfrutando, y por el tipo de jugadores que somos, con el disfrute va a salir todo más fluido. Mallorca tiene que ser el punto de inflexión para que esa mejoría que se ha notado siga creciendo. Qué manera mejor que con tres puntos".