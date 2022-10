Simeone: “Cuando Joao estuvo bien, jugó”

Diego Pablo Simeone compareció el día anterior al partido correspondiente a la 9º jornada de LaLiga Santander que se disputará en San Mamés este sábado 15 de octubre. La polémica de Joao Félix, sus gestos y su posible marcha fueron protagonistas en una rueda de prensa en la que el aspecto deportivo quedó en un segundo plano.

El rendimiento, culpable de que Joao no juegue

La rueda de prensa comenzó con una ligera pregunta que iniciaba lo que estaba por venir. El diario Marca adelantó el viernes 14 de octubre la intención de Joao de abandonar el equipo por falta de minutos, y el Cholo quiso zanjar el tema rápidamente, afirmando que el rendimiento de los jugadores es el camino a la titularidad: "Voy a ser muy claro de la misma manera que se lo he explicado a Joao. Yo quiero ganar con Correa, con Joao, con Griezmann, con Cunha, con Morata… En el año de LaLiga hizo un año increíble hasta que se lesionó y acabó jugando Correa porque hizo un gran final. En la segunda temporada, en la de la 'Liga de los 14' no venía jugando, pero empezó a jugar contra Osasuna, lo hizo muy bien, respondió con goles hasta que se lesionó. Esta temporada hizo una buena pretemporada, más allá de su lesión, con buenos partidos ante la Juventus y a partir de su buen rendimiento, jugó. Y ahora, cuando bajó su rendimiento, juegan otros compañeros. Porque creo que Joao es igual a los demás".

Joao Félix y Diego Pablo Simeone charlando en un partido del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images.

"En cuanto vuelva a estar bien en los entrenamientos, trabaje, recupere el gol, que lo necesitamos, va a jugar. Pero mientras esté yo, va por rendimiento. por eso juegan otros compañeros. Queda claro que cada vez que estuvo bien, jugó", declaró el técnico rojiblanco, con la intención de aclarar que no tiene ningún problema personal con el portugués.

El polémico gesto en el entrenamiento

La polémica imagen concentrada en las redes sociales en la que se ve al jugador portugués mandando callar, han hecho encender las alarmas de una afición que está enfadada con las actuaciones del jugador. Diego Pablo Simeone fue preguntado por ello, y no dudo en zanjar el tema como un juego entre los jugadores defendiendo así a su jugador: "Es normal que ayer hizo el gesto de silencio y estaba jugando con Carrasco y De Paul a ver quién hacía el gol, pero como ahora tiene el foco puesto en él, cualquier cosa ustedes que están con la lupa opinan en consecuencia de lo que creen. Si tengo algo que decir a los jugadores se lo digo en el vestuario, no aquí".

Supuesto bullying que sufre Joao por el entrenador

La polémica que rodea al portugués no se queda ahí, desde su país aseguran que el jugador sufre bullying del propio técnico rojiblanco y desde su ciudad natal piden que vuelva al equipo donde mejor rendimiento dio, Simeone no dudó una vez más en defenderse de las acusaciones con el mismo argumento: "Esto es un equipo y juegan los que mejor rendimiento tienen. El equipo está muy bien y la realidad es otra, el campo de juego. Y en la realidad del campo de juego es que hay un entrenador que elige a los mejores en consecuencia de lo que ve. ¿Ustedes creen que no pongo a Joao para perder? No lo hace ningún entrenador", declaró el técnico, a lo que quiso añadir que es el primero que tiene la culpa si un jugador no logra su 110%.

El gran nivel del Athletic

Las preguntas que conciernen al partido del sábado no llegaron hasta el final de la rueda de prensa, donde Simeone se declaró fan del juego que Valverde está extrayendo del equipo bilbaíno. "Me encanta cómo está jugando, su técnico ha encontrado su línea de juego en Bilbao a como jugaba en Barcelona, con gente rápida, transiciones, me gusta cómo juega, cómo presiona y cómo trabaja y no espero otra cosa que un partido importante", terminó Diego Pablo Simeone, afirmando que ganarles no será pan comido.