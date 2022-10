Victoria contra todo y contra todos

¡Llegó la hora! En esta oportunidad, San Mamés fue el escenario que acogió uno de los duelos más esperados y trepidantes de la jornada, el Athletic Club vs Atlético de Madrid, choque de equipos que se encuentran en la zona alta de la tabla y a la vez, choque de dos conjuntos en situaciones muy dispares, sin embargo, a los dos les importaba puntuar en esta fecha y tras noventa minutos de lucha, el gran vendedor fue el Atleti.

Trepidante inicio de encuentro

En el inicio del encuentro, ambos conjuntos lucharon implacablemente por la tenencia del esférico y por tener situaciones de gol, siendo el Atleti el que estuvo cerquísima de abrir el marcador tras un jugadón que buscó terminar Morata, quien solo tenía que empujarla, pero la defensa local rechazó con lo justo y el conjunto rojiblanco se perdió el gol, sin embargo, a la contra la buscó el Athletic, pero la última línea colchonera rechazó el peligro, todo esto antes de los cinco minutos del encuentro.

Tras estas dos situaciones, los equipos que siguieron llegando a los arcos, primero el Athletic tras un tiro libre y un posterior cabezazo de Iñaki Williams que se marchó sobre el travesaño, mientras tanto, la respuesta colchonera fue liderada por Morata, pero la defensa local despejó el balón del rojiblanco sin inconvenientes, sin embargo, esa fue la tónica del encuentro en los primeros minutos, ataques en ambos arcos y mucho peligro, tanto para Unai Simón como para Jan Oblak.

Premio y castigo

Sin embargo, tras un mano a mano de Morata y Yeray, el rojiblanco remató con potencia y definió de manera increíble, abriendo el marcador y anotando el primero del encuentro, pero el VAR llamó al árbitro para que revisara la jugada por posible falta de Álvaro y tras unos minutos, el árbitro dictaminó que era falta y el gol fue anulado.

Nueva historia, mismo guion

Luego del tanto anulado para los colchoneros, la historia siguió. Lucha cuerpo a cuerpo entre ambos equipos, con los dos saliendo a buscar el partido y presionando alto, siendo el Atleti el conjunto que dominaba por tramos e intimidaba más, no obstante, el protagonista del encuentro siguió siendo el árbitro.

En los últimos quince minutos del primer tiempo, los leones tomaron el mando del partido y llegaban con mucho peligro a las aproximaciones de Oblak, sin embargo, cuando podía, el Atleti salía a la contra gracias a la velocidad de Griezmann y Morata, jugadores que lideraron el ataque colchonero y quiénes dejaron todo en el campo de San Mamés, pero aunque lo intentaron durante toda la primera parte, el balón no entró y el marcador no se movió.

Twitter: Atlético de Madrid oficial

Mejor arranque, imposible

El segundo tiempo no pudo empezar mejor para el Atlético de Madrid, ya que tras un jugadón y un pase atrás de Morata para Griezmann, el colchonero metió un derechazo y abrió el marcador, colocando al Atleti en ventaja, no solo eso, ya que el tanto anotado fue el número 100 de Antoine Griezmann en LaLiga con la elástica rojiblanca, sin embargo, luego del gol, el Athletic se volcó al empate, por el contrario, los dirigidos por Simeone, tras la inyección de confianza, salieron a aumentar su diferencia.

​ Twitter: LaLiga oficial ​

Minutos de terror

Al minuto 53 y tras una ocasión local para abrir el marcador, Berenguer cometió falta sobre Jan Oblak, quien quedó tendido en el campo y tuvo que ser atendido por los servicios médicos, pero tras varios minutos de mucho terror, Jan se recuperó y continuó en el partido, sin embargo, el meta esloveno siguió con molestias en el hombro.

Luego de la reanudación del partido, el Athletic volvió a lo suyo, a meter al Atleti en su propio campo y tratar de perforar la meta de Oblak, quien tras varios minutos, para ser exactos al 65, no pudo continuar y en su lugar entró Grbić.

Minutos no aptos para cardiacos

En los minutos finales del partido, la intensidad no bajó, muy por el contrario, solo aumentaba. Primero que nada y debido al apoyo de su gente, el Athletic no se rindió y se volcó al ataque, llegando por todos los sectores y encerrando al conjunto colchonero en su campo, estando cerquísima del gol tras un centro de Vesga y cabezazo de Raúl García que despejó Grbić.

Sin embargo, minutos después, el portero rojiblanco salvó a su equipo tras un atajadón, pero el rebote le quedó a Vivian, quien remató de primera, no obstante, Reinildo, con el rostro, despejó el esférico, no obstante, el árbitro consideró que era mano y pitó penal para el Athletic, sin embargo, el VAR llamó y tras varios minutos, el árbitro se rectificó y no cobró la falta.

Después de este momento de tensión, el Atleti dejó sangre, sudor y lágrimas en el terreno de juego y al minuto 100, el árbitro pitó el final del encuentro y el conjunto rojiblanco se lleva a casa tres puntos valiosos que lo aúpan a la tercera plaza de la tabla clasificatoria.