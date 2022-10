Previa Real Madrid vs FC Barcelona: un Clásico clave

El Clásico es siempre un partido marcado en rojo en el calendario. El enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona supone la paralización del mundo fútbol y todos los ojos puestos en estos dos equipos. También supone a menudo un punto de inflexión en la temporada ya que un resultado negativo deja un mar de dudas y uno positivo supone un empujón anímico para lo que está por venir. El Real Madrid tiene, en este Clásico, la oportunidad de dar una temprana puntilla al FC Barcelona.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega al Clásico de una forma inmejorable. Con el pase a octavos de la UEFA Champions League ya conseguido, su principal atención se desvía ahora hacia LaLiga Santander, donde comparte liderato precisamente con su rival de este domingo, el FC Barcelona.

El conjunto de Ancelotti todavía no conoce la derrota esta temporada y este dato es posible, en gran parte, gracias a Antonio Rüdiger. El defensa alemán puso en riesgo su integridad física al rematar en el minuto 95 un balón de Kroos para poner el empate (1-1) frente al Shaktar Donetsk el pasado martes, asegurando así el pase a la siguiente fase de la Champions y la vigencia de la racha de invencibilidad. Sin embargo, no le salió barata la acción a "Rüdi", que tendrá que llevar la famosa máscara protectora que ya lució en el Chelsea tras recibir más de 20 puntos de sutura intradérmicos.

Rüdiger luciendo su máscara protectora en el entrenamiento previo al Clásico | Foto: @realmadrid

Con el jugador que no podrá contar el técnico italiano es con Thibaut Courtois. El portero belga resultó baja de última hora hace un par de semanas para el partido ante Oasuna por una citalgia de la que no se ha recuperado. Así pues le llega la oportunidad más importante de su carrera a Andriy Lunin, el portero ucraniano en el que tanto confía la casa blanca.

Por su parte, el FC Barcelona llega líder de LaLiga Santander gracias a la diferencia de goles (+19 para el Barça por +12 para el Madrid). Sin embargo, el conjunto dirigido por Xavi Hernández ha sufrido ya un golpe importante al proyecto de las "palancas". El pasado miércoles empataba el conjunto catalán con el Inter de Milán (3-3) y dejaba casi imposible su clasificación a octavos de final de la Champions. Con tan solo una victoria del Inter en los dos partidos de grupo que restan, el Barça se vería abocado por segunda temporada consecutiva a la UEFA Europa League, reportando un agujero económico grave dada la delicada situación económica del club y arrojando dudas sobre el recorrido de Xavi como entrenador del FC Barcelona.

Antecedentes

De recuerdo agridulce resultan los clásicos disputados en la temporada pasada para el aficionado madridista. El primer encuentro, en el Camp Nou y aún con Ronald Koeman como entrenador, sirvió a los madridistas para ver un gran debut de Alaba, su nuevo líder de la defensa, ya que gracias a su golazo y a otro de Lucas Vázquez (1-2) el Real Madrid conseguiría ganar el Clásico y aumentar a cinco los clásicos consecutivos sin perder.

Sin embargo, el gran punto negro de la temporada pasada del Real Madrid se dio en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu. Con una situación liguera tranquila, el Real Madrid salió al campo sin Mendy y Benzema, ambos ausentes por lesión, y sin ninguna tensión competitiva. Prueba de ello fue el resultado final (0-4), que supuso una mancha enorme en el historial, por entonces, de Carlo Ancelotti. Sin embargo, para disfrute de los madridistas, la temporada acabaría con el doblete Liga y Champions, dejando esa derrota en el Clásico como una (importante) anécdota.

Declaraciones

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido y advirtió lo "especial" de un Clásico así como todos los factores que deben tener en cuenta sus jugadores. "Los clásicos son especiales y hay que añadir la presión, el aspecto emocional, la preocupación... todo lo que rodea a un partido de este tipo", comentó Ancelotti.

Preguntado por las dudas hasta última hora de Courtois y Rüdiger, Ancelotti dijo lo siguiente. "Está bastante bien, ha entrenado muy poco. Para mañana está descartado. Va a entrenar con más continuidad la próxima semana. Veremos para el miércoles o el domingo siguiente. Ahora, solo le falta entrenamiento", dijo del portero belga. "Está bien. Tiene que llevar la mascarilla solo para evitar que la herida se pueda abrir. Pero no tiene molestias y está cómodo y con mucha ilusión. Es un guerrero", comentó sobre el alemán.

Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido | Foto: realmadrid.com

También respondió a las cuestiones realizadas sobre Rodrygo y Benzema, dos de los atacantes más importantes del Real Madrid. Del brasileño comentó que es un jugador "extraordinario y contundente". Además, aseguró que el hecho de poder jugar en todas las posiciones de ataque "es una ventaja para él". De Benzema, previsible Balón de Oro el próximo lunes, aseguró haberle visto "mucho mejor esta semana" y se mostró "convencido de que mañana vamos a ver al Karim de siempre".

Además, aseguró presentar un once muy reconocible frente al Barça ya que el italiano no quiere "inventar". "El año pasado intenté inventar algo y me dieron un palo. Saldrá un equipo que tiene muy claro lo que hay que que hacer en el campo. Jugamos contra un rival de altísimo nivel y tenemos que hacer un partido completo, atacar bien, defender bien… Solo así se pueden ganar partidos y títulos", dijo Ancelotti.

Árbitros del partido

El encuentro estará dirigido por el colegiado José María Sánchez Martínez. Le acompañarán como asistentes Raúl Cabañero Martínez y Juan José López Mir, mientras que el árbitro VAR será Alejandro Hernández Hernández.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Santander será disputado el domingo 16 de octubre a las 16:15 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se retransmitirá a través de DAZN.

Posibles onces

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modric, Kroos, Valverde; Vini Jr, Benzema.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Eric García, Marcos Alonso; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Dembélé, Lewandowski.