Ancelotti: "El Clásico es especial para todos"

Carlo Ancelotti visitó una vez más la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, en lo que es la previa del Clásico que disputarán el ‘Merengue’ y el Barcelona en el Santiago Bernabéu, este domingo 16 desde las 16:15 horas. El entrenador italiano, que dirigirá su 15° enfrentamiento con los ‘Culés’, reconoció que este es un partido especial.

Los partidos se preparan como siempre. En este caso tenemos que añadir lo especial que es este encuentro para todos y para los aficionados. Además, hay que tener en cuenta las calidades de ambos equipos, que son muy grandes. Los clásicos, como los derbis, son especiales, y hay que añadir la presión, el aspecto emocional, la preocupación, todo lo que rodea a un partido de este tipo”, señaló Ancelotti.

“Jugamos contra un rival de altísimo nivel y para ganar tenemos que atacar y defender bien. Hay que tener en cuenta las características de los dos equipos. Es verdad que ellos empiezan muy fuerte en la primera parte y nosotros estamos mejor en la segunda. No sé si eso va a incidir en el partido, pero nosotros lo tenemos en cuenta”, añadió.

Consultado sobre Thibaut Courtois, quien se ha perdido los últimos partidos por lesión, y Antonio Rüdiger, que viene de sufrir un muy fuerte golpe en el empate ante Shakhtar Donetsk, el cual le provocó una herida de quince puntos de sutura, Ancelotti declaró que “(Courtois) está bastante bien, ha entrenado muy poco. Para mañana está descartado. Va a entrenar con más continuidad la próxima semana. Veremos para el miércoles o el domingo siguiente. Ahora, solo le falta entrenamiento".

“(Rüdiger) tiene que llevar la mascarilla solo para evitar que la herida se pueda abrir. Pero no tiene molestias y está cómodo y con mucha ilusión. Es un guerrero. Lo que aporta al equipo es que es muy fuerte en los duelos y de cabeza en las dos áreas. No es una sorpresa que haya marcado al final porque, como Militão, tiene la cualidad del golpeo de cabeza. Aporta su mentalidad y personalidad. Es un ganador que nunca para, ni en los entrenamientos”, admitió el míster sobre el alemán.

En cuanto al posible once en el Clásico, Ancelotti dejó entrever que aún piensa en el 0-4 del torneo pasado: “No quiero inventar. El año pasado intenté inventar algo y me dieron un palo. Saldrá un equipo que tiene muy claro lo que hay que hacer en el campo. Jugamos contra un rival de altísimo nivel y tenemos que hacer un partido completo, atacar bien, defender bien. Solo así se pueden ganar partidos y títulos”.

“No les he puesto ningún video a los jugadores. Ellos conocen muy bien al rival. El partido del año pasado no va a afectar porque es otra competición, otro año, otro Clásico. Tenemos la ilusión de jugar un partido que lo ve todo el mundo, de mostrar una buena imagen e intentar ganar para nuestra afición. No es un partido de vida o muerte. Es un partido especial, pero la temporada es muy larga y el partido llega pronto”, continuó.

Respecto de la actualidad del Barcelona, que marcha líder en LaLiga pero está a un paso de la eliminación en UEFA Champions League, Ancelotti descartó hacer demasiados comentarios: “Han ganado todos los partidos en Liga menos el primero que lo empataron. Llevan una dinámica muy buena. Han tenido problemas en la Champions, donde suele haber problemas, pero en la Liga han sido espectaculares”.

"No puedo saber cómo les ha afectado lo que les pasó el miércoles. Tenemos que jugar nuestro partido e intentar ganarlo. Es un equipo que tiene recursos para hacer una gran temporada. Nosotros jugamos de manera distinta al Inter, pero lo que mostraron en el partido fue valentía. No bajaron los brazos al encajar el gol, jugaron de manera muy eficaz. Pero eso no me va a ayudar. Va a ser un partido distinto”, cerró.

Por último, el entrenador del Madrid dio una visión optimista sobre el estado de forma de Benzema: “Le he visto mucho mejor esta semana. Ha mejorado mucho su condición. Estoy convencido de que mañana vamos a ver al Karim de siempre”.

Los Clásicos de Ancelotti

Carlo Ancelotti dirigirá su 15° duelo ante Barcelona, con un historial desfavorable en el que acumula cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. Frente a Xavi se midió en dos ocasiones, con una victoria para cada uno.

En cuanto a Clásicos entre Real Madrid y Barcelona, sus antecedentes son muy parejos, ya que ganó cuatro y perdió otros cuatro, siendo el primero una derrota en octubre de 2013, por 2-1, y el más reciente también fue caída del ‘Merengue’, el pasado 20 de marzo, con un contundente 0-4.