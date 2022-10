Previa Celta vs Real Sociedad: a seguir por el buen camino

La Real visitará al Celta con la intención de seguir por el camino de la victoria y sellar el séptimo triunfo consecutivo. Tras vencer al Sheriff en casa en un partido dominado de cabo a rabo por los locales, y, por si fuera poco, dar descanso a piezas claves del engranaje, los de Imanol llegan a Vigo descansados y con la confianza por las nubes. Dar descanso es sinónimo de tener calidad en el banquillo, y esta Real la tiene.

Con la vuelta de jugadores como Carlos Fernández y la aparición de canteranos como Jon Pacheco, Imanol tiene la libertad que todo entrenador quisiera tener a la hora de decidir el once titular. A pesar de esa profundidad de plantilla, la enfermería de la Real no está, ni mucho menos, vacía. Jugadores importantes como Cho y Oyarzabal trabajan en su recuperación. Alex Sola, que no estuvo en la convocatoria del pasado jueves, tampoco estará disponible. El que sí estará es Brais Méndez, que jugará, por primera vez, como visitante en Vigo.

El Celta, por su parte, llega al encuentro tras un comienzo liguero muy irregular. Tres victorias, un empate y cuatro derrotas es el balance de los gallegos. Cabe destacar que, de las cuatro derrotas, tres son contra los, posiblemente, tres mejores equipos de la competición, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. En cuanto a lesiones, el Celta está en una situación en la que muchos equipos, incluida la Real, quisieran estar, tienen a todos sus jugadores disponibles, algo que, a día de hoy, parece imposible, más aún teniendo en cuenta el apretado calendario por culpa del mundial.

Situación de cada equipo

El pasado 11 de septiembre la Real vio como la resaca de Old Trafford le pasaba factura en Getafe, en un partido que perdió por dos goles a uno. Desde entonces, los de Imanol solo saben sumar de a tres, tanto en liga como en competición europea. Las más recientes, las victorias contra Villarreal y Sheriff, ambas en casa, dominando y con portería a cero. Los donostiarras buscarán más de lo mismo el día domingo.

El Celta, por su parte, viene de conseguir tres puntos de los últimos doce posibles. La estadística no favorece a los gallegos, tampoco lo hacen los rivales. Atlético de Madrid, Valencia y Barcelona fuera de casa son los que negaron puntuar a los de Coudet, que merecieron bastante más en el último partido liguero que les enfrentó al Barcelona. Donde mereció menos de lo que obtuvo fue contra el Betis. El solitario gol de Gabri Veiga dio los tres puntos a un Celta que no fue capaz de dominar a un Betis que jugó desde el minuto 20 con uno menos.

Enfrentamientos anteriores

La última vez que se vieron las caras los dos equipos fue el pasado 8 de enero en el Reale Arena cuando la Real venció con un gol de Oyarzabal en el primer tiempo. Esa misma temporada, en Vigo, la Real ganó por 0-2 a un Celta que no tuvo su mejor temporada.

Oyarzabal celebrando su gol frente al Celta la temporada pasada / Foto: Real Sociedad

Hay que remontarse a junio de 2020 para ver la última victoria del Celta sobre la Real. Aquella tarde de verano, con el Reale Arena vacío por la pandemia, un penalti transformado por Iago Aspas dio los tres puntos a los visitantes. Un partido para el recuerdo txuriurdin es el que se vivió en 2010. Ambos equipos estaban en la categoría de plata, pero los goles de Xabi Prieto y Carlos Bueno dieron los tres puntos y el ascenso a primera división a la Real.

Declaraciones previas

Imanol ha asegurado que espera un partido "muy duro" ante un "rival técnicamente de mucho nivel". Además, como no podía ser de otra manera, le han preguntado por la reciente renovación de Zubimendi, a lo que ha contestado que "es muy positiva para todos".

Coudet, en su vuelta al banquillo, ha empezado agradeciendo a todos por "la comprensión, educación y respeto" mostrado. En cuanto al rival, ha descrito a la Real como un equipo "con mucha jerarquía y un gran entrenador" y que están obligados a "hacer un buen partido para llevarse los tres puntos".

Convocatorias

Real Sociedad: No hay convocatoria

Celta: Marchesín, Villar, Coke; Hugo Mallo, Mingueza, Unai Nuñez, Aidoo, Galán, Kevin, Carlos Domínguez; Óscar, Fran Beltrán, Tapia, De La Torre, Gabri Veiga; Carles Pérez, Paciencia, Aspas, Cervi, Larsen, Swedberg, Solari

Onces probables

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Brais, Silva; Sorloth, Kubo

Celta: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Nuñez, Galán; Óscar, Fran Beltrán, Gabri Veiga, Cervi; Aspas, Larsen