El CD Badajoz no levanta cabeza

El CD Badajoz y el CF Fuenlabrada se enfrentaron el 15 de octubre a las 19:00h en el Fernando Torres en uno de los cuatro partidos que cerraban la jornada del sábado en el grupo 1 de Primera RFEF.

El conjunto blanquinegro llegaba al encuentro tras completar la primera semana donde las sesiones de entrenamiento han podido ser dirigidas por el nuevo técnico, Salmerón. Es cierto que el entrenador ya se sentó en el banquillo la pasada jornada, pero con muy pocos días al mando del equipo.

Dos equipos obligados a sumar

La llegada del nuevo técnico parece que de momento había beneficiado al conjunto pacense. Y es que, en el primer partido de Salmerón a los mandos, los blanquinegros se llevaron la victoria por 2-1 en el Nuevo Vivero ante el Ceuta. Al conjunto blanquinegro se le cuestionaba la falta de gol, sin embargo, Javi Ros se estrenó la pasada jornada con un doblete, gracias a las dos asistencias de un inconmensurable Adilson.

Fuera de casa, el CD Badajoz, había visto la cara y la cruz de la moneda. En el primer partido, salió vencedor a falta de cinco minutos con un gol de Ferrón ante la Cultu. En el siguiente, logró un empate en su visita al Rayo Majadahonda. Sin embargo, en el último, salió goleado del Alfredo Di Stéfano, aunque con un equipo plagado de bajas.

Por su parte, el Fuenlabrada, llegaba tras perder por dos goles ante la Cultu en el Reino de León. Sin embargo, en casa la dinámica era positiva, habían ganado tres de los cuatro partidos disputados. En el Fernando Torres solo se dejaron escapar los puntos ante el Linares Deportivo. Aunque hay que tener en cuenta que el conjunto andaluz está invicto en la competición.

Ambos llegaban al encuentro en la parte media de la tabla. El Fuenlabrada tenía 10 puntos, mientras que el CD Badajoz tenía ocho.

Recuperación de efectivos

Lo positivo para los pacenses era que recuperaban a casi la totalidad de su plantilla para el encuentro. Cinco de las seis bajas del último partido estaban ya recuperados. Salmerón podía contar con Borja García, Valcarce, David Soto, José Más y Borja García. Eso sí, seguía sin poder convocar a Raúl Palma.

Entrenamiento del CD Badajoz durante la semana/ Foto: CD Badajoz

En cuanto a los protagonistas sobre el terreno de juego, hubo algunos cambios en el conjunto blanquinegro. Pese al partidazo que realizó contra el Ceuta el juvenil Edu Sánchez, el técnico blanquinegro dio entrada a Borja García, quien había sido baja en los dos partidos anteriores por sanción. Zelu, el capitán del conjunto pacense, se quedaba en el banquillo y en su lugar alineó a Calderón. Esos fueron los dos únicos cambios que realizó Salmerón.

Por su parte, el entrenador del Fuenlabrada contaba con todos sus efectivos. Sin embargo, realizó cuatro cambios, el más llamativo, el de la portería.

Se adelantaron los locales

Los primeros minutos de partido fueron de tanteo entre uno y otro equipo. Sin ocasiones para ningún conjunto. Lo único reseñable fueron un par de centros laterales por parte del Fuenlabrada que atrapaba sin ningún problema Kike Royo.

En el minuto 10 de partido se paró el encuentro tras un golpe entre Calderón y el cuarto árbitro. El juego estuvo parado más de 7 minutos y finalmente el colegiado tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

En la primera jugada tras la reanudación del encuentro la tuvo el Fuenlabrada. Un centro medido de Iban Salvador fue rematado por Diego García, quien intentó picársela a Kike Royo, pero este hizo un auténtico paradón para evitar el tanto local.

Pero en la siguiente que tuvo Diego no iba a perdonar. Barbosa centraba al área, Cubero se la ponía con la cabeza a Diego García, quien la empalaba desde el área pequeña para poner por delante al Fuenlabrada.

Un CD Badajoz con 10 toda la segunda parte

El CD Badajoz respondió mediante el balón parado, pero sin crear peligro. Y llegó otra noticia negativa para los visitantes, Acuña recibía la segunda tarjeta amarilla y los blanquinegros se quedaban con uno menos toda la segunda parte. El encuentro llegó al descanso con la ventaja visitante y la expulsión de Acuña.

En la segunda parte no cambiaron las tornas. El Fuenlabrada no paraba de rondar la portería de Kike Royo. Tanto, que en el minuto 56, los locales pusieron tierra de por medio. Cubero ponía un centro preciso a Fer Ruiz, que remataba en el área pequeña a placer para poner el segundo para el conjunto madrileño.

Pudo recortar distancias a 15 minutos del final tras un disparo de Zelu desde la frontal. Sin embargo, un parado de Dani evitó el tanto de los visitantes. Y de nuevo la tuvo el CD Badajoz. A 10 minutos del final, David Soto botaba una falta que fue rechaza mediante un parado de nuevo por Dani.

Inesperadamente, el CD Badajoz estaba jugando mucho mejor con un jugador menos en el terreno de juego que cuando estaban once contra once. Pese a ello, no lograron anotar ningún tanto en el encuentro.

El marcador no se volvería a mover y el CD Badajoz se queda, tras esta derrota, con ocho puntos. Sin embargo, el Fuenlabrada llega hasta los 13 puntos y se colocaba en puestos de playoffs, a falta de los encuentros del domingo.

Ficha técnina:

CF Fuenlabrada: Dani H., Juanma (Bolaño, min 68), Enzo, I. Salvador (Amigo, min 85), Diego, Barbosa (Aguirre, min 80), Fer Ruiz (Álex Alegría, min 68), Iribas, Cubero, Diamé (Cristóbal, min 80) y Aleix Coch.

CD Badajoz: Kike Royo, Acuña, Mariano, Carlos Cordero, Borja García (Valcarce, min 66), Javi Ros (Alfaro, min 66), Mancuso, Theo Chendri (José Más, min 52), Adilson, Calderón (Zelu, min 52) y Ferrón (David Soto, min 78).

Árbitro: Gerard Brull Acerete (Comité territorial catalán). Amonestó en los locales a Juanma (min 40), Barbosa (min 58) y en los visitantes a Calderón (min 5), Borja García (min 28), Acuña (min 34, min 45+6), Javi Ros (min 38), Zelu (min 70).

Goles: 1-0 (Diego García, min 23), 2-0 (Fer Ruiz, min 58).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 del grupo I de Primera RFEF disputado en el Fernando Torres el sábado 15 de octubre a las 19:00h