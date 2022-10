Nueva etapa, buen comienzo

Hoy comenzaba una nueva etapa en el banquillo blanquiazul, el nuevo inquilino Óscar Cano se sentaba por primera, en su nueva casa, el estadio Abanca Riazor.

​

Como todo nuevo míster, las modificaciones en el once inicial eran de esperar, la más salientable en la punta de ataque Svensson era el delantero elegido por Óscar para inicial el partido, mientras que en la media Villares era sustituido por Olabe.

Con estos protagonistas saltó el Dépor a un Riazor que tenía ganas desde los primeros minutos de contagiar de entusiasmo a los suyos, pronto se vio ese ánimo y pronto se vio como esté nuevo Dépor mejoraba en la circulación de balón y así lo mostraron.

​

El nueve blanquiazul era el protagonistas de las mejores ocasiones para los coruñeses. Svensson tenía un una de las primeras ocasiones claras del partido, un remate de cabeza que se marcha a la derecha de la meta de Casado. El otro delantero blanquiazul también estuvo muy activo en esta primera parte, la segunda fue suya, un remate de Quiles que marchaba por encima de la meta visitante.



La intensidad que marcó el Dépor en los primeros minutos fue bajando y el equipo andaluz lo fue aprovechando, una serie de llegadas y el control del balón cambio de bando, los de Linares aprovecharon de bajón del Dépor, pero no encontraron la portería de Ian Mackay.

El equipo local fue el que primero encontró el gol, una gran jugada de Svensson que asistió a Quiles, este disparó por debajo de las piernas de Casado, logrando así el primero para los herculinos. Subía el primero al marcador, pero no tardaba en llegar el segundo, una jugada por la derecha Antoñito centra, remate de Mario Soriano que encuentra oposición del portero, Quiles en el rechazo no aprovecha y en balón cae en el punto de penalti a Rubén Díez, este no desaprovecha la ocasión para anotar su tanto.

No sería el último gol de la primera mitad, recortaría distancias en equipo linarense, una gran jugada por banda izquierda era rematada por Samu Corral solo en boca de gol. Un tanto que hacía daño a los ánimos blanquiazules que pensaban que este podría ser el primer encuentro tranquilo.

​

Tocaba irse a vestuarios y activar de nuevo la cabeza y las piernas, para salir fresco y con la misma intensidad que los primeros minutos de la primera parte. Así fue y el Dépor fue quien dominaba la posesión y quien tenía las mejores ocasiones. A la hora de encuentro, una de las más claras, doble ocasión para los de Cano, disparo primero de Quiles y luego de Mario Soriano que no encuentra la red de Casado.

Impresionante las ocasiones que tuvo el Dépor para ampliar la ventaja en esta segunda parte, Mario Soriano nuevamente en un mano a mano con el guardameta, no era capaz de lograr el tercero. El miedo como en otras ocasiones en Riazor podría aparecer en cualquier momento, ya que tan solo la ventaja de un gol daba la victoria momentánea a los coruñeses. No apareció al contrario el juego que propuso en los minutos finales Cano, aguantar la posesión, posesiones largas y moviendo al equipo contrario de un lado a otro, persiguiendo sombras, funcionó al Dépor para llevarse los tres puntos.

El Dépor supo llevar el control del partido y tan solo los centros laterales y los corners en los últimos minutos del partido pusieron nerviosa a la parroquia blanquiazul.

Los gallegos visitarán el próximo fin de semana el estadio Alfredo Di Stéfano para enfrentarse al Real Madrid Castilla, domingo a las 18:00.

Galería de imágenes Dépor 2 - Linares 1



Ficha Técnica:

RC Deportivo: Mackay, Antoñito, Lapeña, Martínez, Raúl Carnero, Olabe, Álex Bergantiños, Rubén Díez, Mario Soriano, Svensson y Quiles. También jugaron: Santamaría, Ibai, Kuki Zalazar y Diego Villares.

Linares Deportivo: Samu Casado, Arnedo, Fermín, Samu Corral, Javi Duarte, Caro, Abeledo, Aitor, Fran Callejón, Sancris y Candelas. También jugaron: Iván, Lolo González, Fran García, Perejón y Edu Viana.

Goles: 1-0: Quiles, min.37; 2-0: Rubén Díez, min.43; 2-1: Samu Corral, min.45

Árbitro: José Alberto Pardeiro Puente.

Estadio: Abanca Riazor, 15422 espectadores.