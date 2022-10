Un Madrid a medio gas ahonda en la crisis culé

Varapalo para el F.C. Barcelona en el partido ante el Real Madrid que le arrebata el liderato de la liga. Nuevamente hemos visto un equipo culé sin precisión, sin ideas, con errores de bulto y sin automatismos ofensivos. Por otro lado, los blancos han estado concisos, han defendido como suelen hacerlo y han sabido aprovechar los errores de su rival, sin ornamentos.

Desde la previa, parte de la afición blaugrana ya se mostró dubitativa por el '11' que planteaba Xavi Hernández en el que, nuevamente, Sergio Busquets sería titular y estaría acompañado por Frenkie De Jong y Pedri, relegando así a Gavi al banquillo, a pesar de sus buenas actuaciones en Champions.

El partido comenzó con un Barcelona poco atrevido, buscó el dominio del balón pero no se trazaban diagonales ni desmarques que pudieran propiciar huecos en la zaga madridista que, por otra parte, realizó uno de sus mejores partidos en esta temporada.Si hay que destacar un hombre en el encuentro de hoy, casi todos estarían de acuerdo: Toni Kroos. El alemán se adueñó del mediocampo y de sus botas nació el pase a Vinícius que acabaría en gol de Benzema tras una buena intervención de Ter Stegen al disparo del brasileño.

Tras esto, se vio a un Barça más lanzado que se acercó a la zona de peligro y tuvo ocasiones realmente claras, como el remate que mandó al cielo Robert Lewandowski en boca de gol en el minuto 26 tras una internada de Raphinha por banda derecha. Aun así, al campeón de Europa le basta con una cerilla para quemar un edificio. Eso mismo demostró cuando, tras una buena jugada de Vinícius JR, este le dejó el balón en la frontal a Fede Valverde quien, con un derechazo portentoso, puso el 2-0 en el luminoso cuando aún estaban por el minuto 35.

Con poco destacable, más allá de una clara ocasión de De Jong (inmediata al segundo gol madridista), el enfrentamiento llegó al descanso viendo como el nuevo líder de la liga había mostrado las vergüenzas de los de Xavi sin necesitar de su mejor versión.

El segundo acto comenzó con susto para los visitantes tras ver como Benzema anotó con un zurdazo inapelable desde la media luna, pero respiraron más tranquilos cuando el árbitro dictaminó que el francés se encontraba en posición antirregalmentaria. Luego de esto hubo 10-15 en los que el partido se encontró en punto muerto, al Barça no le daban las ideas y el Madrid parecía no querer hacer sangre.

Los cambios sí dieron la talla

Viendo la situación, Xavi decidió agitar la coctelera y sacó al campo a Jordi Alba, Gavi y a Ferrán Torres por Raphinha, Busquets y Balde. Gavi contagió al equipo enseguida de una intensidad y de una identidad defensiva que necesitaba el Barcelona. Las sustituciones prosiguieron y, en las dos últimas, el catalán incorporó a Ansu Fati y a Franck Kessié, a cambio de Pedri y Ousmane Dembélé. El '10' fue todo un torbellino. De una jugada suya nació el único gol de los culés, realizó una jugada por banda izquierda y cruzó un balón que consiguió alcanzar Ferrán en el 82, dando esperanzas al equipo.

Finalmente, el Real Madrid sentenció el partido en el 91 con un gol de penalti de Rodrygo tras una infracción torpe de Eric García.

¿Cuánto crédito le queda a Xavi?

La leyenda barcelonista lleva ya una serie de malos resultados y malos tramos futbolísticos que están haciendo enfadar a la opinión popular. El equipo ha jugado dos malos partidos en Milán y en el Camp Nou ante el Inter de Milán, dejando casi imposible la clasificación a octavos de la Champions League. Hoy era el día de resarcirse de los resultados negativos y el equipo ha vuelto a no dar la cara. Cierto es que ha habido varios infortunios, como las lesiones de los 3 centrales más importantes del equipo y del único lateral derecho natural, y polémicas como el clamoroso penalti por mano de Dumfries que no fue pitado en el primero de los enfrentamientos ante el equipo italiano.

Pero no hay excusas, la directiva ha hecho una inversión desorbitada, arriesgando el patrimonio del club, para volver a la élite y Xavi está fracasando. Ningún culé se quejó de la derrota en Múnich porque se dejó una gran imagen y se fue superior al Bayern. Esta semana, sin embargo, los dedos apuntan al entrenador que sigue empecinado en hacer a Busquets intocable, al entrenador que no da con la tecla ofensiva y depende de actuaciones individuales y al entrenador que no consigue impregnar en el equipo una mentalidad competitiva y fuerte para no hundirse en situaciones adversas. Es hora de irse a las palabras del propio Laporta y ver si es verdad que con él "perder tiene consecuencias".