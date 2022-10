Xavi: "Hay que mejorar en todo"

Real Madrid y FC Barcelona se han enfrentado la tarde del domingo 16 de octubre. El partido, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Santander, se lo llevó el conjunto blanco por 3-1. El técnico blaugrana se ha mostrado muy crítico con su equipo y la falta de competitividad en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Falta de competitividad

Cuando le preguntaron al técnico sobre el problema de la mala racha que encamina el club, con el reciente empate ante el Inter que los dejó prácticamente fuera de los octavos de Champions, Xavi respondió: "Debemos madurar a base de golpes, de castañazos. Los goles vienen de errores nuestros, no controlamos el partido, en el primer gol debemos hacer falta y en el segundo falta comunicación. Generamos muchas oportunidades, pero no las aprovechamos".

Más adelante, el de Terrassa habló casi con nostalgia de la plantilla cuando no tenía bajas y acumulaban mejores resultados en liga: "Hasta ahora estábamos muy bien en liga, sí que es verdad que tenemos que mejorar la contundencia y la agresividad. Hemos hablado de parar contras que el Madrid lo aprovecha muy bien y en la primera de cambio no han anotado el 1-0".

Sensaciones tras el partido

Cuando un entrenador termina un partido, las primeras sensaciones en caliente son sentimiento puro, ya que aún no han tenido tiempo de analizar y estudiar los fallos. "Tengo la sensación de que no fue un mal partido, tenemos el 2-2 al final con Ansu, al final tiramos de fe y de amor propio, pero no suficiente. Al final el fútbol son momentos, nosotros los tuvimos y el Madrid también; el Madrid los aprovechó, y nosotros no", declaró el mister.

Luego analizó el partido de una forma algo más fría y serena, a la par que optimista: "En la primera parte no estábamos mal, hemos dominado y hemos llevado al Madrid a su campo. Hemos cambiado la estrategia al plan de ataque. La segunda parte no estuvo tan bien, los primeros 26 minutos han dominado ellos y después de los cambios hemos sido más contundentes. No estamos en una dinámica positiva, estamos en una dinámica negativa".

Situación del equipo

La pregunta sobre la actualidad de la plantilla y el camino por el que debe ir el club era obligatoria. Sobre todo en estos momentos, en los que el Barça ha perdido el liderato. "Estamos en una dinámica negativa, que lo intentamos y no nos sale nada. Por suerte hoy son tres puntos, la desgracia fue el miércoles y hoy solo son tres puntos, aunque era una oportunidad muy buena para nosotros y nos hemos ido de vacío. Hay que mejorar en todo, insistir que estamos en construcción, llevamos pocos partidos, pero hay que mejorar muchísimo para sacar más cosas en este tipo de partidos", concluyó.