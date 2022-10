Previa Athletic Club vs Getafe CF: los de Valverde buscarán resarcirse del tropiezo de la pasada jornada

Duelo dispar el que se va a disputar en el Coliseum en esta jornada entre semana, con dos equipos que se encuentran peleando por distintas cosas, aunque aún es pronto para marcarse objetivos, pero ambos han empezado la liga de forma distinta.

Por un lado, los vascos se encuentran en la parte alta de la tabla, luchando por puestos europeos, pese a perder la pasada jornada en San Mamés frente al Atlético de Madrid. Los de Valverde llevaban una racha positiva que les ha permitido ocupar unas semanas puestos de Champions.

En el lado opuesto se encuentran los de Quique Sánchez Flores, que vienen de sacar un valioso punto en Vallecas, donde el protagonista de la noche fue, sin duda, el portero David Soria. Pese a ese punto, los azulones siguen en una situación complicada, sumando solamente ocho puntos y a tan solo uno del descenso.

Quique: "Jugamos ante un equipo muy fuerte"

Señalaba el técnico local en la rueda de prensa previa que el choque no va a ser nada fácil por la dinámica ganadora en la que viene el Athletic, que a domicilio está siendo prácticamente implacable, Quique manifestaba: "El Athletic es un equipo muy fuerte, están jugando a un ritmo muy alto y sus futbolistas son fuertes. Posiblemente sean uno de los equipos más rápidos de LaLiga, juegan muy ligeros y con una velocidad endiablada. Valverde ha cambiado el esquema del equipo hasta el punto en que hay mediocentros jugando de mediapuntas, esta Sancet que defiende en doble pivote y Muniain atacando".

Respecto al estado anímico en el que se encuentra el equipo después de no terminar de arrancar, Sánchez Flores se mostró optimista: "Somos super positivos. Nos comparamos dónde estábamos el año pasado y estamos con más puntos y nos conocemos mejor. Hemos cambiado 8-10 jugadores, pero ya nos conocemos algo más y esperamos que poco a poco se vaya notando. Estamos a una victoria de entrar en media tabla y cada partido lo afrontamos como un reto, estamos en un periodo de transición y de conocernos más, y a partir de ahí, llegar al nivel del año pasado".

Para cerrar esta previa, el técnico azulón habló de las bajas para este encuentro y del once titular de las últimas jornadas: "No hay un once fijo, hay jugadores que están pidiendo a gritos entrar, sinceramente. Una lástima que solo puedan entrar once y los cinco cambios que nos dan alternativas. Hay jugadores que están mereciendo jugar y no lo están haciendo". En cuanto a los lesionados: "Munir está recuperado 100%, ha estado entrenando con el equipo hasta el último momento y damos por hecho que es un jugador disponible, mientras que con Arambarri tendremos que esperar hasta el último momento, no sabremos si va a llegar o no".

Valverde: "Tenemos la oportunidad de resarcirnos"

El Txingurri sabe que aunque el Getafe no ha comenzado bien la temporada, no hay que fiarse y sabe que los suyos tendrán que luchar para llevarse la victoria: "Es un rival con una estructura defensiva fuerte, será un partido áspero de los de sudar para ganar. Al Getafe es difícil encontrarle los huecos y hay que estar atentos a las contras y en la estrategia", advierte.

Los leones, que buscarán seguir invictos a domicilio, llegan así: "Los jugadores están bien. Está claro que una derrota duele, pero la ventaja que tenemos es que la oportunidad de resarcirnos está ahí, vamos a afrontar este choque con garantías y con ganas de reponernos. Lo importante es centrarnos en el juego, que es el que te da los puntos. Saber qué tenemos que hacer. Lo demás hay que apartarlo de la cabeza. La clave es centrarnos en la tarea que tenemos delante y olvidar el resto".

También se ha pronunciado respecto a las posibles rotaciones que puedan producirse en el once inicial de los rojiblancos debido a la acumulación de partidos en pocos días: "Veremos ahora en la última sesión cómo están los jugadores, porque algunos andan con golpes y con molestias y en función de eso haremos cambios o no. Ya para el domingo ante el FC Barcelona hay 5 días de margen para verlo, aunque ese partido tiene connotaciones especiales por su tipo de juego", apuntó. Además destacó la posible vuelta de Yuri Berchiche: "Yuri está con el grupo desde la semana pasada y lo veremos en la prueba de Lezama, pero si no es mañana será el domingo, o el entrar al menos en la lista de convocados".

Antecedentes:

Desde el año 2016 no consigue el Athletic Club ganar en el Coliseum, en ese año se impuso por 0-1, desde entonces, todas sus visitas a Getafe se han saldado con empates (4) y con una derrota.

Convocatorias:

El equipo local no ha facilitado convocatoria para este encuentro.

Los vascos, por su parte, viajan a Madrid con: Unai Simón, Agirrezabala, Vivian, Íñigo Martínez, Yeray, Vesga, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Muniain, Nico Williams, Guruzeta, Dani García, Lekue, Vencedor, Yuri, De Marcos, Zarraga, Villalibre, Raúl García, Ander Herrera, Balenziaga y Paredes.

Posibles onces iniciales:

Es probable que Quique se decante por el siguiente once: Soria, Damián Suárez, Djene, Mitrovic, Domingos, Juan Iglesias, Luis Milla, Maksimovic, Aleñá, Mayoral y Unal.

Los leones podrían saltar al campo con: Unai Simón, De Marcos, Vívian, Íñigo Martínez, Lekue, Sancet, Muniain, Dani García, Berenguer y Nico e Iñaki Williams.