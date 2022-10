Simeone: "No me veo yo dirigiendo al Real Madrid"

No ha pasado la resaca de la victoria del sábado contra el Athletic, pero Simeone desde que sonó el pitido final en Bilbao centró su mente en el derbi madrileño contra el Rayo Vallecano.

El alma competitiva de Diego Pablo le obliga a pensar en su próximo rival una vez haya finalizado el partido, pero eso no significa que no disfrute las victorias, pues según ha declarado "la mejoría del equipo es por lo que se ve", alegando que el equipo pasa por un buen momento gracias al trabajo y que él está feliz por esa racha de los rojiblancos.

El nuevo Atleti

El partido del pasado sábado se vio por fin a un Atlético de Madrid dominador, pero que al mismo tiempo sabe defenderse cuando tiene que hacerlo, por ello, Simeone está contento con el partido de su equipo en San Mamés: "Lo importante es que los futbolistas estén bien. Nosotros, como cuerpo técnico, necesitamos llevarlos a su mejor momento, que se sientan cómodos e importantes en el juego. (...) Ellos no marcaron, nosotros sí, y eso generó sentirnos más cómodos”.

Muchos seguidores del Atleti y entendidos de este deporte creen que la mejoría pasa por la vuelta de Simeone al 4-4-2, clásico que tantas alegrías le dio a su equipo, sin embargo, el técnico argentino prefiere no cerrarse a un solo estilo: "No nos cerramos a una situación, todos los partidos son diferentes. No nos permiten sólo mirar lo que salió bien el otro día. Necesitamos fortalecer las cosas buenas que el equipo tiene. Necesitamos de todos los futbolistas, hay mucha competencia, con los cinco cambios necesitamos que la gente que entra lo haga con la misma ilusión que la que tienen los que empiezan. Eso nos va a generar más posibilidades. (...) Sólo se podrá llevar de la mejor manera estando todos involucrados”.

Es una realidad que la fortaleza defensiva que ha recuperado el Atlético de Madrid se debe, en gran parte, a la vuelta a su mejor nivel de Savic y Giménez, pero Simeone no lo achaca solo a los centrales, ya que son varios jugadores los que forman la defensa: "Seguramente la fortaleza defensiva de Stefan con José, más el momento de Kondogbia que nos genera equilibrar todo el mediocampo, nos genera convivir un partido más cercano a lo que queremos encontrar. Sus características son muy buenas, Reinildo ha mejorado muchísimo desde que llegó, Molina está mejorando también… Esa fortaleza defensiva que siempre tuvimos, de a poco va tomando forma. Hay jugadores que lo están haciendo muy bien y que se merecen jugar, caso de Hermoso, que está entrenando muy bien y no le damos ese espacio… pero seguramente les tocará jugar a todos porque hay muchos partidos".

¿Cristiano vestido de rojiblanco?

Otro de los temas calientes, pero que no tienen nada que ver con el encuentro es Cristiano Ronaldo, pues Diego Pablo declaró en una entrevista hace unos días que él nunca quiso que el portugués llegase al Atleti. Hoy han sido varias las preguntas referidas a este tema, como por qué no acabó con los rumores sobre su fichaje en verano, a lo que contestó: "Porque no me parecía definitorio decirlo", o simplemente su opinión sobre ver alguna vez a Ronaldo vestido de rojiblanco: "No hablé nunca con Ronaldo. Lo expliqué muy bien el otro día, ya la vieron. No hay mucho más para comentar. No me veo yo dirigiendo al Real Madrid de la misma manera que más allá de toda su jerarquía, calidad y extraordinario gol que tiene Cristiano Ronaldo, sería difícil verle en el Atlético de Madrid”.

En el mundo del fútbol el doble rasero está a la orden del día, por eso hoy le preguntaron a Simeone sobre su opinión de las dos visiones completamente distintas entre el juego del Real Madrid y el Atlético de Madrid, aunque en muchas ocasiones suele ser muy similar, a lo que con su clásica picardía contestó: "No voy a entrar. En el fútbol se puede controlar el partido de muchas maneras. Son periodistas, están todo el día viendo, opinando, entienden cada día más porque tienen mucho fútbol en los ojos. Es como uno quiera entender el partido”.

En cuanto a la única pregunta referida enteramente al enfrentamiento sobre el Rayo Vallecano que espera en el Metropolitano, Simeone lo deja claro, espera un partido intenso, contra un gran equipo que sabe usar sus armas.