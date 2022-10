Atlético de Madrid 1 - 1 Rayo Vallecano: la ley de ex sale factible

Rojiblancos y franjirrojos se vieron las caras en el Civitas Metropolitano. Al decir los onces por megafonía, se subrayó que aplaudieron tanto al Cholo como a Camello. Los 22 hombres iniciale fueron: Grbic, Reinildo, Giménez, Savic, Molina, De Paul, Witsel, Kondogbia, Lemar, Griezmann y Morata; y, por otra parte, Dimitrievski, Fran García, Catena, Mumin, Balliu, Óscar Valentín, Pathé Ciss, Pozo, Álvaro García, Isi Palazón y Falcao.

Inicio de un ardiente derbi

Los locales empezaron a tener el control en el césped, con alrededor de 200 aficionados franjirrojos para no dejarlos asolados. Isi fue un protagonista por parte del Rayo, ya que tiraba del equipo para dar una alegría a quiénes se desplazaron a un estadio fuera de Vallecas.

Morata tras meter su gol | Foto: LaLiga Santander

Dimitrievski adivinó tres disparos que suponían el movimiento del marcador, uno de saque de esquina, el segundo desde la frontal y el último desde un rechace. No tardaron mucho por parte del Atlético, Morata perforó las redes de la portería del macedonio, tras un error de Fran García y se hizo con el esférico De Paul, jugada que terminó en la cabeza de Griezmann, qué sirvió como centro del atacante español.

Aún así, los de Iraola no se rendían, sino aprovechaban cuando tenían la posesión, apretaban, pero no lograban, así pues mordían y no remataban. A pesar de ello, Lemar caía lesionado, entre penas se retiraba y en su lugar entraba Carrasco, el cual se le dio la bienvenida al terreno de juego.

Captación e impresión

El control era para los del Cholo, mientras que los números estaban más igualados que nunca, el 56% de la posesión eran para los colchoneros y el 44 de los rayistas; empatados tiros y en sensaciones estaba claro, pero no se tenían que relajar, porque el Rayo aprovecha las ocasiones que se le ponen por delante.

Ahora bien, se acercaban más los visitantes, cada vez más cerca, un par de jugadas de peligro hacia la portería de Grbic, una de Pathé Ciss y Falcao. Savic inauguró lo de las tarjetas amarillas, momento en el cual se empezaron a mover los banquillos.

Cambio de tornas

Por parte de los de Iraola, se marchó Pozo y Óscar Valentín, para darle paso a Santi Comesaña y Sergio Camello, este último con pasado rojiblanco y la primera ocasión que tuvo el esférico en los pies, por poco es señal que el 1-1 se reflejaba en el Civitas Metropolitano.

Morata, Witsel y De Paul abandonaron el césped, Cunha, Correa y Saúl saludaron al terreno de juego para darle un toque nuevo para un aire diferente. Se destacó que las sensaciones para un Rayo que se encontraba ‘apagado’, que estuvo apunto de empatar el partido en más de una vez, a parte los ex-atléticos, que fueron duros de roer, el extremo murciano no se rindió en todos los minutos que estuvo encima del escenario.

¡Que susto se llevaron los de la franja! Griezmann le anularon con gol por fuera de juego, ya que me mantuvo ligeramente adelantado en un pase de Cunha. A raíz de ello, Álvaro García, Pathé Ciss e Isi fueron sustituidos y entraron Crespo, Nteka y Unai López.

La amarilla asoma para un jugador del Atlético, Saúl y Giménez también se vio. Justamente en el 90’, se pita penalti a favor para el Rayo tras consultar el VAR y ve mano de Giménez dentro del área de Dimitrievski, entonces aprovechó el ‘Tigre’ para meter el 1-1 en el resultado final.

Seis minutos de añadido, segundos que intentaron hacer el segundo para sumar los tres puntos al casillero, pero no pudo ser. Un reparto de puntos en casa del Atlético, un partido difícil de olvidar.