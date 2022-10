Courtois, un portero con guantes de Oro

El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, recogió el Trofeo del que partía como favorito con mucha distancia sobre el segundo. Por el Trofeo competía con porteros de talla mundial, como es el caso del portero titular de la selección brasileña y del Liverpool, Alisson Becker; también el guardameta del Manchester City, campeón de la Premier League y semifinalista de la Champions League, Ederson; el portero del campeón de la liga italiana, Maignan....

La noche le tenía prepara una sorpresa que no se esperaba el portero belga. Muchos medios y muchos aficionados daban por hecho que además de conseguir el mencionado anteriormente Trofeo Yashin, también ocuparía un puesto alto en el ranking de mejores jugadores del año, algunos decían que estaría en el Top 3, e incluso había aficionados que decían que se merecía ganar incluso el Balón de Oro, por delante de su compañero de equipo Karim Benzema. No era nada raro que mucha gente lo pensara, ya que venía de hacerse una grandísima temporada, de las mejores que se le recuerdan a algún portero. Finalmente acabó en séptima posición, algo que no encajó del todo bien y posteriormente hizo unas declaraciones en las que expresaba su malestar. "No digo ganarlo... pero ganas La Liga y ganas la Champions, tu equipo gana gracias a tus paradas... y solo quedas séptimo. No estás ni en el podio" afirmaba el guardameta del Real Madrid.

Una temporada para recordar

La temporada de Thibaut Courtois, será recordada por siempre como una de las mejores temporadas jamás vista a un portero de fútbol. En el campeonato nacional realizaba varias paradas de nivel que le ayudaban al Real Madrid. En total recibió 29 goles, una media de 0,81 por partido. Quedó segundo, detrás de Bounou, en el Trofeo Zamora.

En competición europea fue uno de los motivos por los que el real Madrid acabó consiguiendo su Champions número 14, realizando en cada partido de fase de grupos y de fase final, paradas decisivas. La final fue un partido para ponérselo a todas aquellas personas que quieran ser porteros profesionales,ya que fue sin duda una de las mejores actuciones, por no decir la mejor, de un portero en una final de Champions, donde realizó muchísimas paradas de mérito a Mané, Salah... y consiguió dejar la portería del conjunto blanco en 0.

A pesar de su fundamental papel tanto en Liga como en Champions, el portero acabó en séptima posición en el Balón de Oro. Con esto podemos confirmar que será muy difícil volver a ver a un portero acabar en un Top 3 y casi imposible verlo ganar un Balón de Oro.