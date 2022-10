Análisis del rival: el Elche busca rebajar la euforia

El partido correspondiente a la décima jornada se celebrará en el Martínez Valero, estadio del Elche. El conjunto local tendrá en frente a todo un Real Madrid, que viene motivado debido a los últimos acontecimientos: victoria en el clásico, Balón de Oro a Benzema, Trofeo Yashin a Thibaut Courtois... El Martínez Valero es un estadio que al conjunto blanco no se le da para nada mal, ya que no ha sido capaz de perder ahí en los últimos 44 años. Pero esto no significa nada, ya que en cualquier momento se puede producir esa derrota.

Últimos enfrentamientos

En total el Elche le ha ganado en seis ocasiones al cuadro merengue, en doce ocasiones el resultado fue de un empate, y en 33 hubo victoria blanca. Los enfrentamientos más recientes son:

Real Madrid 2 - 2 Elche 23 de enero del 2022

Elche 1 - 2 Real Madrid 20 de enero del 2022 (Copa del Rey)

Elche 1 - 2 Real Madrid 30 de octubre del 2021

Real Madrid 2 - 1 Elche 13 de marzo del 2021

Elche 1 - 1 Real Madrid 30 de diciembre del 2020

Estadísticas Elche CF

El conjunto ilicitano se encuentra en la última posición de la primera división española con solamente tres puntos y actualmente se encuentra a cinco puntos de la línea de salvación, que marca el Valladolid con un total de ocho puntos. En los nueve partidos que llevamos disputados, solo han conseguido marcar seis goles, y encajan una media de 2,33 goles por partido.

En la temporada 2021/22 acabó en decimotercera posición, y a solo cuatro puntos del descenso. Este año si la cosa sigue igual, les va a ser muy difícil poder mantener la categoría, pero hasta que las matemáticas digan lo contrario, el Elche va a luchar por volver a ser equipo de primera división la temporada que viene.

Jugadores destacados

El jugador con más partidos es Édgar Badiá, portero español de 30 años.

El máximo goleador es Pere Milla, delantero español de 30 años.

El jugador con más minutos es Édgar Badía

El jugador más amonestado es Pere Milla

El jugador más expulsado es Gonzalo Verdú, defensa español de 33 años.

El máximo asistente es G. Gumbau, mediocampista español de 27 años.

Posible Once

Portero

13 Edgar Badía

Defensa

3 E. Roco

22 J. Mojica

24 Pol Lirola

Medio

20 G. Gumbau

21 Omar Mascarell

15 Alex Collado

14 H. Palacios

Delantero

11 Tete Morente

9 L. Boyé

18 Roger

Entrenador Almirón

Bajas/dudas para el partido

P. Bigas por conmoción cerebral y Fidel por una lesión en los isquiotibiales.