Un soplo de aire fresco

El pasado sábado 15 de octubre, el Sevilla FC logró su segunda victoria de la temporada contra el RCD Mallorca tras una genialidad de Nemanja Gudelj. La entidad andaluza vivía una situación dramática nunca antes vista. El juego no convencía, se hacía lento y monótono y los resultados no acompañaban. Sin embargo, parece que con la llegada de Sampaoli comienzan a haber brotes verdes en Nervión.

La necesidad de cambiar de técnico

El Sevilla FC necesitaba urgentemente un cambio de aires. El comienzo de LigaSantander para los de Julen Lopetegui no estaba siendo el indicado. Los andaluces iniciaron la temporada con derrota frente a Osasuna (2-1). Por consiguiente, se dejaron puntos en casa contra el Valladolid. Aunque no sería hasta el 27 de agosto cuando comenzaría la debacle. El conjunto hispalense sumaría tres derrotas consecutivas. Dos como locales (FC Barcelona y Manchester City) y una como visitante en el Power Horse Stadium, unido a una planificación mejorable, ya que los fichajes no destacaban. Una semana más tarde, lograría su primera victoria de la temporada en terreno perico gracias a un solitario gol de Eric Lamela y a dos tantos anotados por el debutante, José Ángel Carmona.

Asimismo, las alegrías tampoco llegaban en la Champions League. Sumarían un punto de nueve posibles, dejando la clasificación a octavos a falta de un milagro. Situación que provocaría la destitución de Julen Lopetegui del banquillo andaluz y la posterior llegada de Jorge Sampaoli. El técnico argentino únicamente contó con un entrenamiento y salió al césped del Ramón Sánchez Pizjuán con una novedad a destacar, Marcão. La verticalidad con la que jugaron los hispalenses asombró y consiguieron rascar un empate importante ante el Athletic Club. Seguidamente, viajaron a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund. Volvieron a sorprender, salieron con otra cara, otra ilusión y buscando constantemente la portería de Kobel. El primer triunfo de la era Sampaoli no tardó en llegar. El pasado sábado 15 de octubre, el Sevilla FC logró una victoria crucial en Son Moix y seguidamente empató con el Valencia. Bono como protagonista, deteniendo el disparo desde los once metros de Gayá en el 102´.