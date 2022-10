Previa Granada CF - Real Zaragoza: volver al camino correcto en Los Cármenes

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su duodécima jornada, que abrirá con el enfrentamiento entre Granada CF y Real Zaragoza, en Los Cármenes. Un partido que medirá a dos equipos que no han comenzado la temporada como se esperaba. Los locales no están cumpliendo las expectativas con la gran irregularidad que están mostrando y que les tiene fuera de los puestos de promoción, mientras que el Real Zaragoza quiere conseguir la segunda victoria consecutiva para situarse en la zona media de la tabla.

Ganar para volver a entrar en los puestos de promoción

El Granada CF llega a este encuentro después de caer derrotado por 2-0 en el Heliodoro Rodríguez López ante el CD Tenerife en un nuevo partido pobre a domicilio, en el que mostró ineficacia de cara a portería, dejando atrás las buenas sensaciones que tuvo en el último encuentro como local, cuando goleó 5-0 al Sporting de Gijón en un duelo más que plácido. Tras este partido, los rojiblancos vuelven a abandonar los puestos de promoción y se encuentran actualmente en octava posición con 17 puntos, a uno de la SD Eibar, equipo que marca esos puestos. De esta manera, el Granada CF se encuentra inmerso en una irregularidad que no le está permitiendo durante esta primera parte de la temporada ocupar los puestos de arriba.

La dinámica del Granada CF no está siendo positiva, pues en los últimos cinco encuentros únicamente ha sumado un triunfo, a lo que se suma las malas sensaciones que ha creado el cuadro granadinista en cuanto al juego. Además, los malos resultados a domicilio están impidiendo que el Granada escale posiciones en la clasificación, pues únicamente ha conseguido una victoria lejos de Los Cármenes esta temporada. No obstante, el equipo en casa se está mostrando como un conjunto fuerte, pues todavía no conoce la derrota, y se ve muy seguro, pues ha vencido en todos los encuentros como local salvo el empate ante la SD Huesca por 0-0.

Para este partido, Aitor Karanka tiene las bajas seguras por lesión de Alberto Perea y Sergio Ruiz, mientras que tiene la duda de Carlos Neva, que ya ha entrado en las últimas convocatorias tras pasar varios meses lesionado. También son duda Petrovic y Jonathan Silva, que arrastran molestias. Por otro lado, el técnico vasco recupera en el eje central de la zaga a Miguel Rubio, tras superar sus problemas gastrointestinales, y a Ignasi Miquel, que ya ha superado la lesión que le ha impedido estar en los terrenos de juego en las últimas semanas. De esta forma, Karanka podrá disponer en la zaga de la pareja Miguel Rubio e Ignasi Miquel, que fue con la que inició en las primeras jornadas antes de la lesión del central catalán. En cuanto a la alineación, es posible que sea parecida a las de las últimas jornadas, con la principal duda de la referencia en el ataque y la del centro del campo, partiendo con favoritos la pareja de Bodiger y Meseguer.

Situarse en la zona media de la clasificación

El Real Zaragoza llega a esta jornada después de conseguir una importante victoria en La Romareda frente al Villarreal B por 2-1, en un emocionante encuentro que se llevó el conjunto aragonés gracias al gol de Zapater en el tiempo de descuento. Tras este importante triunfo, el Zaragoza ha conseguido coger aire con respecto a los puestos de descenso y se sitúa en decimocuarta posición con 13 puntos, con una ventaja de cuatro con los puestos que marcan el descenso a Primera RFEF. Este triunfo también llegó para subir la moral del equipo aragonés tras encadenar cuatro jornadas consecutivas sin vencer, lo que generó también un juego muy pobre y que ocupara durante varias jornadas los puestos bajos de la tabla clasificatoria.

La temporada del cuadro maño no comenzó de la mejor manera, consiguió dos puntos en las primeras cuatro jornadas y tan solo un gol anotado, que no sirvió para llevarse nada positivo de su visita al CD Lugo, ya que perdió por 2-1. Sin embargo, los de Carcedo consiguieron dos victorias de manera consecutiva: ante la SD Ponferradina en El Toralín por 1-2 y frente al Real Sporting de Gijón en La Romareda. Tras esto, el Zaragoza regresó a la irregularidad protagonista de la campaña, perdiendo en Anduva con el CD Mirandés y cosechando varios empates. Aun así, el equipo ha cogido oxígeno tras la agónica victoria de la última jornada y quiere conseguir un nuevo triunfo que le permita situarse sólidamente en la zona media de la clasificación.

Para este partido, Carcedo tiene las bajas por lesión de Iván Azón, que se lesionó en el último encuentro y sufre una lesión fibrilar en el bíceps, mientras que Francho Serrano también lo será por molestias musculares que ya le impidieron poder participar en la última jornada, pese a que estuvo en el banquillo. Por otra parte, Eugeni Valderrama y Javi Quinteros ya se han recuperado de sus respectivas lesiones y volverán a estar disponibles, al igual que Giuliano Simeone tras cumplir sanción en la última jornada por la roja que vio en el encuentro ante el Racing de Santander.

Declaraciones de Karanka y Carcedo

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la frustración de su equipo: "No es que no seamos capaces de remontar o meter goles, sino la frustración. Excepto el día de Andorra, en el resto de partidos, cuando hemos encajado, el equipo ha querido hacer más de lo que seguramente podíamos hacer en ese momento. Es una de las cosas que debemos mejorar". También ha hablado acerca del rival: "Es un equipo que venía de malos resultados, incluso se hablaba de cambiar de entrenador. Ahora está en ese proceso de conocer a un club grande como es el Zaragoza. Intentará ser intenso, con un sistema claro y que no tiene problemas en jugar de forma directa. Sabemos lo que debemos hacer para sacar los puntos adelante y, como siempre, será un partido muy igualado". Por último, ha hablado sobre la importancia de jugar en casa: "El Granada cambia cuando estamos todos y juega a lo que sabemos y queremos. En Los Cármenes, ante el Mirandés y Huesca tampoco jugamos bien. Lógicamente, siempre es un placer jugar en casa, pero afectan más cosas”.

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, que ha hablado sobre la importancia de haber ganado el último partido: "Cuando se viene de una victoria, el ambiente siempre es un poco mejor. Con tres puntos hay mejor predisposición, algo más de alegría". También ha hablado sobre el rival: "Sabemos que el Granada es un gran equipo, recién descendido de Primera División y bastante dominador en su casa, donde ha ganado todo salvo un empate, está haciendo grandes resultados. Tendremos que salir con las mismas ganas que ellos para conseguir la victoria". Por último, ha hablado acerca de la presión sobre la defensa rival: "La hicimos mucho en verano, y bien. Pero también tuvimos nuestros problemas. No se puede mantener la presión alta todo el partido, por lo que hay que ir a una presión media, más retrasada. Lo inteligente es manejar ambas, dependiendo del partido y de nuestras características".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

Real Zaragoza: Christian Álvarez, Álvaro Ratón, Gable, Jair Amador, Petrovic, Jaume, Francés, Puche, Eugeni, Álex Bermejo, Vada, Larra, Javi Quinteros, Nieto, Fran Gámez, Gueye, Giuliano Simeone, Zapater, Vigaray, Manu Molina, Lluis López, Luna y Mollejo.

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini, Bodiger, Meseguer, Puertas, Uzuni, Melendo y Callejón.

Real Zaragoza: Christian Álvarez, Francés, Fran Gámez, Jair Amador, Lluis López, Álex Bermejo, Vada, Grau, Giuliano Simeone, Mollejo y Gueye.