Ancelotti: "Tenemos que aprovechar este momento"

Tras lo que fue otro categórico triunfo del Real Madrid, Carlo Ancelotti dialogó con los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, donde analizó el partido ante Elche y dedicó varios elogios a algunos de sus futbolistas.

"Era un partido importante porque después del Clásico se podía bajar un poco el nivel. Con la rotación no quería dar más excusas. El equipo ha jugado bien, ha estado muy concentrado y en la parte de arriba hemos tenido mucha movilidad. Hasta el minuto 70 el partido estaba abierto y se pudo complicar", comenzó su análisis el míster italiano.

"Estamos en un momento importante de la temporada porque el equipo está bien. Estamos sólidos en el campo y no tenemos problemas. El sábado creo que vuelve Courtois y pronto Ceballos. Tenemos que aprovechar este momento. Hay muchos partidos y tenemos muchos recursos fuera del once titular", continuó.

Sobre el presente goleador de Rodrygo y Valverde, Ancelotti reconoció que "es bastante obvio que hay más de 11 jugadores que merecen jugar. Con Valverde ya arriesgué diciéndole que iba a marcar 10 goles y ojalá pueda llegar a esa cifra para no romper mi carnet. Lo está haciendo muy bien y a mí me sorprende en cada partido porque lo está haciendo todo bien: el aspecto ofensivo, el defensivo, el golpeo, las carreras. Si piensan en un volante moderno sólo pueden pensar en Valverde en este momento".

Lunin cumplió en su reemplazo de Courtois | Foto: Real Madrid

"Lunin ha cumplido su papel"

Otro jugador que recibió los elogios del entrenador fue Andriy Lunin, portero ucraniano que estuvo más que a la altura reemplazando a Courtois durante su lesión: "Ha cumplido su papel. Cuando no está Courtois ha demostrado que está listo, preparado y que es un gran portero. Cada partido es mejor y acumula más experiencia, que es lo que le falta. Es muy joven y tiene calidad. Sólo le falta experiencia".

Por último, Ancelotti habló sobre Asensio, quien estuvo en el ojo de la tormenta durante el último mercado debido a la no renovación de su contrato, el cual vence en los próximos meses y podría marcharse libre: "No hemos hablado del contrato. Marco es un jugador de la plantilla. Es verdad que ha jugado muy poco, pero demuestra que puede jugar. En los pocos minutos que le he dado ha sido determinante y va a tener más minutos en el futuro. Ya hablaremos del contrato".