Ancelotti: "No nos sentimos invencibles, lo estamos haciendo bien"

El Real Madrid se medirá ante el Sevilla en la onceava jornada de LaLiga. Pese a la diferencia de momentos que viven ambos equipos, Carlo Ancelotti destacó que su equipo no se siente invencible: "En la historia del fútbol no ha existido un equipo invencible. Este deporte es una forma de calidad, compromiso, y muchas cosas que pueden determinar el resultado de un partido (...) Lo estamos haciendo bien en este momento y queremos seguir así"

El equipo andaluz llega al Santiago Bernabéu sin atravesar su mejor momento, con apenas 10 puntos en 10 partidos; mientras que el cuadro merengue se asienta en el primer lugar de la tabla general con invicto.

El equipo

El técnico italiano aseguró que su equipo se encuentra en una buena dinámica de cara al partido contra los sevillistas: "Es un equipo que está intentando salir de un periodo difícil y lo está haciendo bien, ha mostrado compromiso y actitud y será un partido que nos constará como siempre. No hay partido sencillo".

Valverde, reto 10 goles

Entre risas aseguró que por el momento no tiene otra apuesta vigente con algún jugador que no sea el uruguayo: "Lo de Valverde me parecía raro, que solo marcará un gol la temporada pasada de contra. Con su golpeo creo que es bastante normal que pueda marcar desde fuera del área. Es tremendo".

Además, añadió que no subirá la apuesta de los 10 goles: "Esta demostrando un gran nivel, no quiero arriesgar seriamente mi carnet -risas-. Estamos contentos con Federico porque sigue siendo una buena persona".

Renovación Kroos

"Esta muy tranquilo. Lo pensará después del mundial. Enero o febrero. Personalmente creo que va a seguir, esta muy contento, y su nivel es mejor que el del año pasado. En este inicio de temporada lo esta haciendo a un nivel muy alto", aseguró Ancelotti.

Posible parón de liga

Al ser cuestionado sobre su postura ante una posible huelga de LaLiga la próxima semana aseguró ser un tema que desconoce: "Tengo otras cosas que pensar. Daré una respuesta pronto, luego de estudiar el tema".

Rotaciones

"Mañana vuelve Courtois, solo Ceballos está fuera de la convocatoria por sus molestias físicas. Mañana no cambiaré mucho".

El Real Madrid recibe al Sevilla con escuadra completa, Ceballos es la única baja. | Foto: @realmadrid

Ambiente tranquilo

El Real Madrid atraviesa un inició de temporada de ensueño. Clasificados a la siguiente fase de Champions League y líderes solitarios en la competición local: "No me preocupa la tranquilidad y buen ambiente que tenemos. El momento de dificultad llagará, no tenemos dudas. Cuando llegue, tenemos que estar listos como lo hemos echo el año pasado", afirmó.

Pese a no ser titular, el mallorquín ya lleva dos goles en 10 partidos está temporada: "Esta muy bien, tiene ganas de jugar como todos. Trabaja bien. Los pocos minutos que le doy, ha cumplido y marca goles. Es un jugador que podría jugar desde el primer minuto", comentó el italiano.

Mundial, ¿enemigo del Real Madrid?

"No. Es el enemigo de todos. Todos los equipos tienen jugadores que van del mundial. Después debemos evaluar. Será un tema individual del jugador, el momento en qué vuelvan y su condición física. Esta parte de la temporada ayudará, y se podrá ver un mundial con más intensidad porque los jugadores llegan bien preparados y con mucha energía", enfatizó.

Vuelve Isco al Bernabéu

"Estoy contento de verlo jugar. De verlo mañana y saludarlo. Le tengo mucho cariño y ha sido un gran futbolista para este club y una gran persona para mí", comentó Ancelotti, tras la vuelta del español al templo blanco, esta vez con otra camiseta.

Lo que deben mejorar

Pese al buen momento en la casa blanca, su técnico ha sido muy autocrítico y aseveró que deben mejorar: "La continuidad. Es un reto que tenemos que perseguir. No siempre somos contundentes, a veces nos miramos mucho al espejo. A nivel individual es difícil mejorar a estos jugadores, es importante la genética que tienen. Hay que agradecer a los padres que nos han dado jugadores de gran calidad", concluyó en rueda de prensa.