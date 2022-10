Cuando nada acompaña

Cómo gusta el buen fútbol en Alcalá, que cada fin de semana la ciudad se llena para recibir al Atlético de Madrid Femenino en su campo. Hoy no iba a ser menos, pues cientos de personas se congregaron en la Ciudad Deportiva Wanda como cada jornada para disfrutar una vez más del equipo rojiblanco.

Mañana típica otoñal en Madrid, con frío, pero al mismo tiempo calor, con nubes, pero también soleado, con un gran Atleti, pero que volvía a dejarse dos puntos en un encuentro que dominó durante los 90 minutos. Las de Óscar salían con un once inicial bastante común en lo que va de temporada, mientras que enfrente les esperaría el Madrid CFF, con un gran inicio de temporada a sus espaldas y esperando sacar un buen resultado de Alcalá.

Creer es poder

Los primeros minutos fueron algo similar a un calentamiento, ninguno de los dos equipos quería hacer daño, pero pronto empezó el Atleti a acelerar para anotar el primer y único gol de las colchoneras. Una increíble jugada, que empezó en las botas de Moraza, pasó por un gran centro de Shei y acabó con un remate perfecto de Banini, dejaba al Atlético de Madrid por delante en el marcador en el minuto diez.

Ainhoa Moraza preparando un centro | Foto: Atlético de Madrid

A partir del gol, el Madrid se vio totalmente eclipsado por un Atleti que intentaba alejarse aún más en el marcador, pero que no podía volver a dejar el balón en el fondo de la red. Se sucedían las ocasiones y la posesión pertenecía prácticamente en su totalidad al equipo colchonero, pero ni Ludmila, ni Ajibade, ni Leicy, ni Banini podían aprovecharlo para desmarcarse aún más en el resultado.

La primera parte del partido fue un auténtico recital de la banda derecha del Atleti, la conexión Ainhoa-Banini, que finalizaba siempre con Ludmila o Ajibade, le provocó auténticos dolores de cabeza a la defensa del Madrid, pero es que la banda izquierda tampoco se quedó atrás, pues entre Menayo, Sheila y Leicy supieron encontrar los huecos para darle la superioridad en ataque que las de Óscar necesitaban. El problema fue no saber transformar la superioridad en goles, aunque realmente no fue el único.

La segunda parte empezó con un Atleti dormido, lo que aprovechó el Madrid para meter miedo a sus rivales, ya que estas empezaban a oler sangre en el campo rojiblanco. Igual que en la primera parte, en el minuto diez anotaría Chanda para igualar el encuentro. Las blancas supieron aprovechar un momento de debilidad del Atleti y en una contra empataron el partido. El Madrid CFF necesitó una ocasión para marcar, mientras que el Atleti se alejaba cada vez más de anotar.

El Madrid pudo hacer más daño en un par de ocasiones que tuvo, pero entre la defensa y Lola supieron reaccionar para evitar el aumento de los goles de las blancas. Aunque la reacción no fue de todos los sectores del campo, pues a partir del mediocampo las cosas no salían. Banini en la segunda parte bajó sorprendentemente el ritmo, lo cual el equipo local sufrió y sobre todo a la hora de atacar, además de la lesión de Menayo en el minuto 70, pero encima Paola decidió que el Atleti no iba a marcar en su portería en más ocasiones, por lo que echó el cerrojo y le negó el gol al equipo colchonero.

Como pegar cabezazos a un muro

En el último tramo del partido se volvió a ver a ese Atleti dominador de la primera parte, pero las prisas atacaban a las jugadoras rojiblancas y se vio reflejado en el campo, sobre todo a la hora de poner la ofensiva. Las ocasiones no paraban para las de Óscar, pero cuando no fallaba el equipo, estaba Paola para frenar el ataque. El Atleti llegó incluso a fallar un penalti en el minuto 90, lo que reafirmaba que hoy no era el día para regalarle una victoria a la afición colchonera.

Staskova con el balón | Foto: Atlético de Madrid

Fueron muchos factores los que pudieron provocar el empate en Alcalá: los cambios tardíos y extraños de Óscar, el bajón del ritmo en la segunda parte, la mala definición del Atleti... Pero lo que está claro es que hay mucho que mejorar en este equipo si se quiere llegar al final de la temporada luchando por todo, pues tanto este partido, como el del Levante, son pérdidas de puntos que el Atlético de Madrid seguro que echará de menos al final de la temporada.