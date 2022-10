Ancelotti: "Necesitamos seguir sufriendo y ganar"

Una vez consumado el triunfo del Real Madrid ante Sevilla, Carlo Ancelotti compareció ante la prensa para comentar lo que le pareció el encuentro, dentro de lo que la lluvia permitió jugar y con la intensidad que se vivió un duelo como este, que siempre es interesante de ver.

Consultado sobre el plan del Sevilla, que comenzó el encuentro intentando dominar la posesión del balón y jugando desde el fondo de su campo, Ancelotti confesó que "no me ha sorprendido, pensábamos que iban a tener control con la posesión, lo han intentado hacer, en la primera parte hemos presionado bien y en la segunda nos ha costado más. Cuando han igualado parecía que tenían más control y después un par de jugadas nos han permitido tenerlo nosotros".

Sobre el partido de Vinicius, quien firmó dos asistencias, el entrenador del Madrid rescató el aporte de todos los jugadores, pero especialmente del brasileño: "Creo que hoy quiero destacar a los que han entrado que han entrado muy bien y lo que ha hecho Vinicius, que ha dado dos asistencias a puerta vacía, esto para mí significa mucho más que un gol, se lo he dicho a él. Lo has hecho hoy es más que un gol tienes que estar muy feliz porque ha demostrado una humildad muy grande”.

“¿Su límite? Creo que ahora tiene un nivel muy alto, tiene que tener continuidad, no es simple porque él, por el hecho de que encara mucho, gasta mucha energía y a veces necesita pausa en el juego, pero para progresar es lo que le falta", continuó el italiano.

"Es el equipo que más me gusta entrenar"

En cuanto a la reacción del equipo para sacar adelante el partido, Ancelotti señaló que "son recursos que tenemos en el banquillo. La plantilla tiene salud cuando los que juegan menos entran al campo y lo hacen muy bien. Tenemos que aguantar este tramo de temporada, necesitamos seguir sufriendo y ganar los partidos".

El Madrid y un gran momento en el año | Foto: Real Madrid

"No sé si es el más fiable, pero es el equipo que más me gusta entrenar. Es un equipo que no me da problemas, que es respetuoso. Y como calidad, es una de las mejores que he tenido, si no la mejor", declaró.

Por último, Ancelotti volvió a destacar el juego de Rodrygo, quien nuevamente tuvo que reemplazar a Benzema ante la fatiga muscular que sufre el francés: "Se mueve bien, no tiene una posición fija en el campo, casi como Karim. Se mueve mucho y es una pieza importante"