Valverde, máximo goleador del Real Madrid

“El Pajarito” es historia. De hecho, es posible que sea casi un insulto. Una falta de respeto hacia un jugador que ha dejado atrás ese proceso de adaptación en el mejor club del mundo, para convertirse en el mejor jugador actual de la plantilla blanca.

Además, con cada uno de sus “golazos”, le han llevado a ser también el máximo goleador del equipo, y eso, no es nada sencillo. No es fácil ser el máximo anotador de un equipo que posee al actual Balón de Oro y, a los dos mejores delanteros jóvenes brasileños del mundo, como son Vinícius Júnior y Rodrygo Goes

Thibaut Courtois y Karim Benzema ofreciendo sus galardones al aficionado blanco | Foto: @RealMadrid

Por lo tanto, ser Federico Valverde no está al alcance de todos. Y por eso es especial. Es único porque siempre lo hace bien. Juegue donde juegue, tanto si ocupa la posición de extremo, de centrocampista o de carrilero, el uruguayo siempre se dejará todo por conseguir la victoria. Y esto, Ancelotti lo sabe, y se lo transmite al uruguayo de la mejor forma posible: siendo titular indiscutible en el conjunto blanco.

Si se echa la vista atrás, hay muy pocos jugadores que hayan conseguido lo que está logrando Valverde esta temporada. Sin ser delantero, tan solo Guti en el año 2000, y Hierro, en el año 1991, lograron ser los máximo goleadores de su equipo con la elástica blanca. Dejando la camiseta a un lado, tan solo Rakitic, en el año 2013 con el Sevilla y Keita, con la elástica blaugrana en el año 2009, lo han podido llevar a cabo.

Fede Valverde celebrando su gol | Foto: @RealMadrid

La edad de oro del Real Madrid está empezando a dar sus frutos. A los ya asentados Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, ahora se les añade un todocampista como es Federico Valverde. Un jugador total que corre, recupera, asiste y, ahora, también mete goles. Su futuro es prometedor. Su talento es indiscutible. Y su futuro, por suerte para el aficionado madridista, será muy blanco.