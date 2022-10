Asensio pide más minutos

Marco Asensio fue uno de los grandes protagonistas del Real Madrid tras la victoria de la noche del sábado ante el Sevilla. El mallorquín abandonó el banquillo con un empate en el marcador, pero cambió el juego a favor del conjunto blanco con un gran pase a Vinicius, que momentos después, daría paso al gol de Lucas Vázquez. Además, fue quien cedió el balón a Valverde para que cerrara el marcador con un tremendo golazo.

“Contento por la victoria y poder aportar en los minutos que he tenido. Para mí es importante aprovechar las oportunidades y todo el equipo va por el camino correcto”.

El técnico italiano estuvo rápido y fino con los cambios. Le dio la vuelta al juego que disputaba su equipo por completo con las incorporaciones al campo de Camavinga, Asensio, Lucas y Rudiger: «Los cambios han aportado energía al equipo. Eso no quiere decir que los sustituidos lo hayan hecho mal. Es un recurso que tenemos y lo aprovechamos. Cuando entran jugadores desde el banquillo que sufren porque no juegan y marcan la diferencia, quiere decir que la plantilla tiene salud. Este es un momento de la temporada que tenemos que aguantar porque la exigencia de estos partidos, física y mental, es muy grande. No podemos parar. Necesitamos seguir ganando los partidos».

El '11' brilla en 18 minutos

Marco Asensio es uno de esos jugadores de la plantilla del Real Madrid de los que podemos decir que de los suplentes es el más titular y el más suplente de los titulares.

Anoche de los más alabados por Ancelotti fue Asensio, que aunque sigue sin contar para Carletto como titular, es el suplente que más aporta al grupo. El sábado, otra vez, fue decisivo en los minutos que jugó y de esto, ya es consiente hasta el mismísimo Ancelotti, el cual señalaba en una rueda de presa que el balear se merecía los minutos que estaba pidiendo: «Es un gran jugador y está aprovechando los pocos minutos que le estoy dando. Es evidente que merece más. Él y Vinicius han marcado la diferencia», explicó Ancelotti.

“La temporada es larga. Y yo tengo que esperar mi oportunidad. Tengo pocos minutos, pero me centro en que sea de calidad, de ayudar al equipo, de dar lo máximo de mí... todo lo demás no depende de mí, sino del entrenador y que me de más minutos”.

En los dos últimos partidos, contra el Elche y el Sevilla, que ha jugado como suplente, ha sacado un gol y una asistencia. Y en los anteriores, ante Barcelona, Shakhtar, Getafe y Osasuna ha tenido alguna ocasión cerca de marcar.

Posible titular en Champions

En el duelo del próximo martes ante el RB Leipzig, Marco Asensio cuenta con muchas papeletas para anunciar su primera titularidad de la temporada. Ya se sabe que Benzema no estará y Fede Valverde está en duda por el golpe sufrido por el Papu Gómez, lo que abre hueco al once del técnico. El balear tendrá que demostrar a Ancelotti que merece jugar en el Real Madrid, o, por el contrario, deja escapar el tren.

Con respecto a su posición en el campo, Asensio dijo lo siguiente: "Mi posición más natural es por dentro. En el Real Madrid he jugado más por fuera, pero me adapto a cualquier posición. Es verdad que por dentro me manejo mejor, estoy más cómodo y creo que se nota", sentenció Asensio.