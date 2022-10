Va por tí, José Manuel

La victoria era importante. Primero por no decaer tras la debacle de Barcelona y segundo, por homenajear a José Manuel Llaneza. El rival, la UD Almería no lo ha puesto nada fácil. Partido rocoso para el Villarreal y con un jugador menos a falta de media hora tras la expulsión de Álex Baena. Pero el tanto in extremis de Nico Jackson ha hecho que los tres puntos se hayan quedado en casa y puedan volver a engancharse a los puestos europeos.

Los últimos días para la familia del Villarreal no han sido nada fáciles, pero han conseguido lograr seis de nueve puntos posibles en los últimos tres partidos disputados en apenas una semana. Lunes frente a CA Osasuna, jueves frente a FC Barcelona y hoy domingo frente a UD Almería.

Desarrollo del encuentro

El partido comenzó con un conjunto almeriense muy vivo y con la posesión del balón. Pero, al minuto 7, fue el Villarreal el que tuvo la primera ocasión del encuentro. Chukwueze se adelantó a la defensa visitante con un gran cabezazo tras un centro de Alberto Moreno, que volvió a ser titular tras su lesión. Fernando Pacheco fue crucial e hizo un paradón al nigeriano pera evitar el tanto.

Poco a poco el Submarino Amarillo comenzó a adecentarse en el encuentro. La presión alta fue magnífica. Aunque el Almería en ocasiones solía solventarla con una buena salida de balón. Mientras tanto, el conjunto groguet tenía las ocasiones más claras. Alberto Moreno, Baena y Morales fueron los que buscaron el adelantamiento del Villarreal en el marcador.

Aún así, el premio se lo llevó el conjunto visitante. Diego Melero fue el autor del tanto almeriense y el que adelantó al Almería. Un gol muy especial que fue dedicado a su hijo, el cuál se conoció esta semana que tuvo problemas al nacer, y por hacerlo en un estadio en el que jugó tres temporadas consecutivas atrás con el Levante UD. Eguaras fue el que inició la jugada, que pasó por los pies de El Bilal, el cuál filtra un pase para la subida de Melero que la puso ajustadita al palo derecho de Rulli.

El Villarreal buscó reponerse del mazazo. El Almería vio esa debilidad y buscó adelantarse para sentenciar. Y de nuevo, Fernando Pacheco hizo un paradón y evitó el empate del Submarino Amarillo. Sin más, el partido llegó al descanso con la victoria momentánea del Almería.

Pau Torres en un lance del juego / Foto: @VillarrealCF

Unai Emery comenzó el segundo periodo moviendo el banquillo. Dio entrada a Kiko Femenia y Nico Jackson, que ha sido protagonista más tarde. Al inicio la tuvo Baena, que también ha sido protagonista. Aunque el Almería también metió el susto en el cuerpo con una acción peligrosa de El Bilal.

Acto seguido, empató el Villarreal. Tras un saque de esquina, Álex Baena puso el 1-1 que acabó con polémica. El canterano se levantó la camiseta con un mensaje de ''Gracias por todo Llaneza''. A pesar del emotivo mensaje, De Burgos Bengoetxea se ciñó a la norma y enseñó la segunda tarjeta al jugador y lo expulsó. Futbolista, cuerpo técnico, compañeros y aficionados quedaron incrédulos ante dicho suceso. A partir de aquí, el Villarreal tuvo que luchar con uno menos durante media hora. Manu Morlanes, que estaba en el banquillo, vio también la tarjeta roja por las continuas protestas tras la decisión del colegiado.

Acto seguido, el Almería pudo adelantarse y le anularon un gol al Villarreal por un claro fuera de juego de Nico Jackson. El partido se avivó en los minutos finales. Ocasiones para ambos conjuntos. Sucesivas llegadas a la portería contraria de ambos equipos. El partido se rompió por completo.

Cuando todo parecía llegar a su fin y el reparto de puntos estaba en el horizonte, en el último minuto de descuento apareció Nico Jackson para batir a Fernando Pacheco y conseguir la victoria para el Villarreal. Tiró un desmarque y en el mano a mano supera al guardameta con un disparo raso y ajustado al palo. 2-1 y victoria dedicada a José Manuel Llaneza.

Nico Jackson y Yeremi Pino celebrando el tanto de la victoria / Foto: @VillarrealCF

Alineaciones

Unai Emery eligió a Rulli en portería. Mandi y Mojica en los laterales y Albiol y Pau Torres en la zaga. Álex Baena, Parejo, Coquelin, Alberto Moreno formaron una línea de cuatro. La doble punta de ataque para Morales y Chukwueze.

Rubi eligió a Fernando Pacheco en portería. Línea de cinco de izquierda a derecha para Akieme, Ely, Chumi, Kaiky y Pozo; Robertone, Eguaras y Melero conformaron una línea de tres en el centro del campo. En punta, Baptistao y El Bilal.