Rüdiger: “Tenemos un equipo con mucha calidad"

Antonio Rüdiger atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el RB Leipzig, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El defensa alemán aseguró encontrarse bien tras su choque en el último partido frente al Shaktar y espera un encuentro difícil. "Espero a un rival con mucha intensidad, con jugadores rápidos y claramente también con un atacante muy fuerte como Timo Werner", aseguró Antonio.

Sobre su nuevo rol en el Madrid

Acostumbrado a ser un titular indiscutible en el Chelsea, Rüdiger ha tenido que adaptarse a un papel menos protagonista en el campeón de Europa. "Hasta ahora estoy satisfecho con mi rendimiento y mirando al Mundial. En los partidos que he jugado se ha visto que estoy en buena racha. No tengo que jugar todos porque tenemos un equipo muy grande y con mucha calidad. Me siento bien y contento", comentó.

También, y al hilo de su adaptación, fue preguntado por varios de sus nuevos compañeros. Sobre Benzema, que lució el Balón de Oro frente al Santiago Bernabéu el pasado sábado, Rüdiger dijo que "se mereció ganar el Balón de Oro" y que el francés "hizo una temporada fantástica el año pasado". A Vini Jr. le catalogó como su "hermano pequeño". "Me ayuda a hablar español, nos entendemos. Como jugador tiene un potencial enorme y lo demuestra en cada partido, ayuda al equipo y estoy seguro, o espero al menos, que podría ganar en el futuro el Balón de Oro", dijo el alemán.

De alemán a alemán, también fue preguntado por Toni Kroos. Su compatriota, que acaba contrato en 2023 y acecha sobre el horizonte una posible retirada del fútbol, está cosechando uno de los mejores arranques de temporada que se le recuerda en Madrid. "Es una leyenda en el Real Madrid. Es respetado en el club y en el equipo. Disfruta jugando al fútbol, siempre contento. Al final decidirá él pero sabe cuánto significa para todos y espero que siga jugando. En la selección he jugado con él muchos partidos y es un jugador que marca la diferencia", concluyó.