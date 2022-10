Análisis del rival: final anticipada en el Metropolitano

Pues sí, así es, llega la primera final en el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid necesita los tres puntos si quiere seguir vivo en la fase de grupos de esta UEFA Champions League, pero para ello deberá de derrotar al Bayer Leverkusen, rival que en el partido que se disputó el pasado mes de septiembre ya le puso las cosas muy complicadas, reflejado en el resultado final que fue de 2-0 para el conjunto local. Pero vamos a ver ahora cómo se encuentra el conjunto alemán.

El Atlético de Madrid acude a la gran cita tras imponerse por 1-2 al Betis, con otra gran actuación de Antoine Griezmann, que parece estar recuperando su mejor estado de forma. Siguen sin estar disponibles para el entrenador rojiblanco Marcos Llorente, Koke, Lemar y Sergio Reguilón, jugador que ya ha comenzado esta semana a entrenar con el grupo, después de estar lesionado durante lo que va de temporada.

Xabi Alonso vuelve a Madrid

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen y exjugador del Real Madrid, será otro aliciente para el partido del día miércoles, suponemos que la afición colchonera no le recibirá de la mejor manera posible por su pasado madridista. El conjunto alemán viene a Madrid tras empatar en casa a dos frente al Wolfsburgo, colocándose ahora en decimoquinta posición en la Bundesliga.

Por el contrario, el Bayer Leverkusen se encuentra todavía con opciones en Champions League para poder disputar la Europa League, aunque si consigue la victoria en el campo del Atlético de Madrid, y el Oporto pierde tanto ante Brujas como en su último partido, podría conseguir el pase a octavos de final.

Pero ahora hablemos del juego que viene realizando los del donostiarra:

Twitter: Bayer Leverkusen Oficial

El 3-4-3 habitual será la alineación empleada por el cuadro germano

El conjunto alemán empleará lo más seguro su alineación de gala con los tres centrales habituales que son: Hincapie, Tah y Tapsoba, el equipo contará ahora con las bajas de Bellarabi, Palacios, Wirtz y Azmoun.

Frimpong, Andrich, Demirbay y Bakker serán los habituales en el centro del campo, y arriba los Schick y Diaby y compañía el primero de ellos viene de anotar en su último partido en Bundesliga. El conjunto alemán es uno de los equipos que más goles recibe en la Bundesliga con 23 goles, tan sólo tres goles menos que el último clasificado, el Schalke 04.

Frimpong, máximo goleador del Bayer Leverkusen

El holandés se encuentra de dulce, el lateral derecho ha disputado 11 partidos en Bundesliga, ha conseguido anotar 5 goles, pero por el contrario el jugador del Leverkusen no ha conseguido marcar en lo que va de fase de grupos de Champions League, por lo que intentará conseguir su primer tanto y dar los tres puntos a su equipo.

Twitter: Bayer Leverkusen Oficial

Patrick Schick, estrella del equipo, no está demostrando su alto nivel

El delantero checo no se encuentra en su mejor momento, además de no haberse estrenado en Champions, el jugador está bajando su rendimiento considerablemente, ya que sólo ha conseguido anotar dos goles en la Bundesliga, con una media de un gol cada 418 minutos. El año pasado consiguió marcar 24 goles en 27 partidos, por lo que se esperaba que este año pudiese superar su nivel. Veremos de lo que es capaz de hacer en el Metropolitano si quiere ayudar a su equipo. Podemos comentar que el porcentaje en regates del jugador ha bajado un 13%, queriendo decir que no es tan decisivo como lo era el año pasado para el cuadro alemán.

Twitter: Bayer Leverkusen Oficial

Todas estas serán las armas del Bayer Leverkusen para conseguir asaltar el Metropolitano y poder meterse de lleno en la clasificación para los octavos de final.