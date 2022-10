Eric García: "Lo afrontamos como una final"

Barça y Bayern Múnich se enfrentan este miércoles (21 hrs) en la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto culer no depende de sí mismo para pasar a la fase eliminatoria, y antes de su encuentro sabrá si ganar a los alemanes le puede servir para seguir optando a la clasificación, o no.

Las palabras de Eric

El central azulgrana habló de su rendimiento personal en esta temporada, mencionando alguno de sus errores y de las críticas recibidas: "Obviamente, el día del Madrid hice el penalti y ante el Inter pude estar mejor. Las críticas siempre son buenas si son constructivas. Tengo 21 años y margen de mejora. Las que son sin respeto no me preocupan. Yo no juego para cometer errores", afirmaba el jugador.

Eric también habló de la competencia en su posición y de la exigencia que esa supone: "Todos somos diferentes y nos complementamos el uno al otro. Todos son centrales top a nivel mundial. Lo mejor que hay, creo que está aquí. Te obliga a demostrar más en los entrenamientos", explicaba el central.

Entrando en lo colectivo, el zaguero español analizó cómo había visto los partidos jugados hasta ahora en la fase de grupos: "El día del Bayern creo que merecimos mucho más. El partido en Milán lo acabas perdiendo por diferentes circunstancias. Lo de aquí fue injusto. Los dos partidos más importantes, ese y el del Madrid, nos pillaron en una semana mala", respondía Eric.

Uno de los problemas del Barça en Europa es la falta de efectividad, así lo veía el defensa: "Marcar rápido influye, da confianza. Es algo que tenemos que intentar conseguir en Champions. Eso ayudaría", aclaraba el defensor.

Finalmente, explicó cómo estaba el equipo en las horas previas: "Lo afrontamos como una final. Tenemos que prepararlo pensando en que el Inter pierde. Hasta entonces, tenemos que estar centrados, aunque sabremos el resultado", cerraba las declaraciones en la previa de una nueva jornada de Champions.