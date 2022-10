Xavi: "Debemos ganar independientemente de lo que pase"

El Spotify Camp Nou acoge este miércoles el duelo entre el Barcelona y el Bayern Múnich, a partir de las 21:00 hrs los azulgranas disputarán su penúltimo partido de la fase de grupos, conociendo ya el resultado del otro enfrentamiento, que determinará si tienen la posibilidad de pasar de ronda.

El análisis de Xavi

El día antes del encuentro, Xavi Hernández ha comparecido antes los medios para analizar el choque: "Espero un rival muy intenso, muy físico, tácticamente bien trabajado. Lo consideramos uno de los mejores equipos del mundo. Debemos ganarlo independientemente de lo que pase. Hemos de demostrar con juego y victorias que lo de Múnich fue una desgracia futbolística. Tenemos que demostrar mañana que podemos estar al nivel de este tipo de equipos", explicaba el técnico azulgrana.

Además, Xavi habló de la situación del equipo tras la semana trágica de Inter y Madrid: "No hemos de perder la mentalidad. Después del Clásico parecía un desastre y reaccionamos bien contra dos rivales fuertes. Hemos de seguir el camino de demostrar que podemos competir contra este tipo de rivales, independientemente de lo que pase en Milán. El equipo tiene personalidad y carácter, nos dio coraje perder el Clásico. Hemos reaccionado muy bien. El equipo es una piña", se reafirmaba el entrenador en su discurso".

El entrenador del Barcelona volvió a recordar el partido en Alemania e insistía en que el equipo mereció más: "Estamos motivados para mañana para demostrar que podemos competirles. Creo que estuvimos muy bien en Múnich, a pesar del resultado, que fue muy malo", afirmaba el de Terrassa.

Por último, el míster culé reconocía que el equipo no había estado a la altura en algunas situaciones: "No hemos estado al nivel en muchas situaciones de la Champions. Tengo la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos y ya no dependemos de nosotros", finalizaba el técnico catalán.