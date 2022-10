Un inicio ideal

El Mundial de Qatar, que se celebrará entre noviembre y diciembre, hace de esta temporada algo totalmente atípico y difícil de gestionar por parte de los clubes, que verán como muchos de sus jugadores abandonarán la disciplina de su equipo para concentrarse con su combinado nacional. Esta circunstancia hace que cada conjunto deba planear esta campaña en dos partes, una primera antes de la Copa del Mundo, y otra después de esta. En esta etapa inicial, el Madrid está siendo imbatible y a estas alturas de año ya es líder en solitario de LaLiga Santander, primero también de su grupo de UEFA Champions League y, además, ya ha alzado el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa en Helsinki, en la que venció por 2-0 al Eintracht de Frankfurt.

Unas cifras excelentes

Son 16 los partidos que han disputado los blancos hasta la fecha, once en la competición doméstica, cuatro en la Copa de Europa y la final de la Supercopa europea, y todavía no conocen la derrota. El conjunto de Ancelotti solo ha concedido dos empates, uno contra Osasuna y otro contra el Shakhtar Donetsk. Grandes rivales como el FC Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Betis no han podido con los merengues, que están en un momento de forma altísimo.

La gran clave de este nivel del equipo madridista es que, a pesar de que han faltado jugadores capitales como Karim Benzema o Thibaut Courtois, otros como Fede Valverde, Rodrygo o Vinicius Jr han dado un paso al frente y han conseguido que no se notasen dichas ausencias.

Lo que queda hasta el Mundial

Por otra parte, para seguir invictos hasta el parón por el torneo de selecciones, a los blancos solo les quedan cinco partidos. RB Leipzig, Girona, Celtic FC, Rayo Vallecano y Cádiz son los rivales a los que el Real Madrid tendrá que batir antes de esta pausa de un mes que comenzará a finales de noviembre. En principio, y viendo lo fiable que se están mostrando los madridistas, no sería de extrañar que ganasen esos partidos que quedan.

El después

El período desde la vuelta de la cita mundialista hasta el final de la temporada es una incógnita. El cansancio, las lesiones o los estados de ánimo pueden lastrar a muchos jugadores, por lo que, toda la ventaja que se coja antes del Mundial puede llegar a ser muy importante al final de la temporada, sobre todo en la liga, teniendo en cuenta la seguridad y consistencia que está mostrando el FC Barcelona de Xavi Hernández.

Pase lo que pase, lo que queda claro es que la nota de los de Ancelotti hasta la fecha es sobresaliente y que van camino de hacer una campaña histórica, como ya fue la anterior.