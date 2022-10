El Leipzig vence al imbatible

El Real Madrid quería el primer puesto del grupo F en la presenta UEFA Champions League y eso pasaba por conseguir tan sólo un punto frente al RB Leipzig. El conjunto alemán, por su parte, era el anfitrión del encuentro en el que ellos también miraban hacia la victoria que les acercase a octavos de final.

Cambios en el once del Real Madrid

Carlo Ancelotti apostaba por una serie de rotaciones, quizás obligadas, en su equipo, ya que Luka Modric, Fede Valverde y Karim Benzema eran ausencias claves en la plantilla madridista. Por ello, Rüdiger, Nacho, Lucas Vázquez, Camavinga y Asensio entraron en un once, al que quizá se le puede considerar "el equipo B" del Real Madrid.

Primera parte

Se cumplía el primer minuto cuando llegaba la primera ocasión del Leipzig a cargo de Forsberg y Nkunku, dos de los jugadores más llegadores del conjunto local en la primera mitad del encuentro.

Por su parte, el primer aviso del Real Madrid llegaba el minuto 5 cuando Vini Jr llegó al área de Blaswich para forzar un córner que derivó en un remate de Tchouameni cabeza, que se marchó fuera.

Se planteó un partido con ritmo desde el inicio, algo que reflejó el Leipzig a los trece minutos marcando el primer gol. El encargado fue Gvardiol, jugador croata de 20 años que anuló al Madrid en muchos aspectos del juego.

El segundo del conjunto alemán no tardaría en llegar y aunque, lo tuvo Nkunku en el minuto 15 en una jugada marcada por una salida en exceso de Courtois, no llegó hasta el 18. De nuevo el extremo francés, que arrancó para poner 2 a 0 a su equipo frente a un Real Madrid desordenado y sin ideas.

La sensación en la primera mitad de partido era de goleada por parte del conjunto local, quienes tuvieron una ventaja de cinco tiros a puerta sobre los madridistas que hasta los últimos 10 minutos previos al descanso no empezó a meterse de lleno en el encuentro.

La falta de contundencia en la defensa del Real Madrid hizo que el Leipzig tuviera el tercero antes del descanso, en concreto André Silva, jugador que dio la noche a los centrales.

Dos minutos antes del final de la primera parte, el Madrid vio esperanzas de poder aferrarse al partido gracias a dos hombres, a Asensio y Vini Jr, el primero con una gran asistencia y el segundo con el gol que recortaba distancias para el Real Madrid.

Segunda parte

El guión de los siguientes 45 minutos tampoco iba a cambiar en exceso, un Real Madrid que no se encontraba cómodo y un Leipzig que veía en su rival un conjunto de huecos por los que correr para llegar a la portería rival.

A pesar del buen juego del equipo, Marco Rose introducía un triple cambio para dar frescor a la delantera. Se retiraban Forsberg, André Silva y Raum para dar entrada a Dani Olmo, Timo Werner y Diallo.

Por su parte, Ancelotti sacaba a jugadores titulares habitualmente como Alaba y Carvajal, para retirar a Nacho y Lucas Vázquez. No contento con lo que veía y con el escaso banquillo que tenía, Ancelotti daba la oportunidad a Eden Hazard para que pudiese generar algo de peligro en el área de Blaswich.

No fue el belga quien tuvo en su mano el empate, ya que en el minuto 80 fue Vinicius el que falló el posible 2-2, resultado que le daba el primer puesto al Real Madrid. Segundos más tarde, el conjunto local remataba el partido con una buena arrancada de Simakan, quien vio solo a Werner para convertir el tercer gol del encuentro para los alemanes.

En ese momento las aspiraciones del Madrid cayeron en picado para agarrarse a disputar los últimos diez minutos intentando que no llegase el cuarto gol del Leipzig.

La última jugada destacable del encuentro fue el penalti cometido por Nkunku sobre Rodrygo, quien minutos después concluía el partido marcando el 3 a 2.