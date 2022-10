Nervión dice adiós a la Champions League

Con el empate a cero entre Borussia Dortmund y Manchester City, el Sevilla FC matemáticamente queda eliminado de la UEFA Champions League. Sin embargo, debido al buen resultado de los de Jorge Sampaoli en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Copenhague, los andaluces disputarán un año más la UEFA Europa League. Los goles anotados por En-Nesyri, Isco y Montiel fueron decisivos para darle el pase a los sevillistas como terceros de grupo.

Necesitaban un milagro

Debido al comienzo desastroso de temporada a los mandos de Julen Lopetegui, el Sevilla FC necesitaba obrar un milagro que no llegó. Para que se diera el pase a la siguiente ronda, se tendrían que haber dado muchos factores. El primero de ellos, la victoria de los de Sampaoli en el feudo sevillista y en Manchester. Por consiguiente, el Borussia Dortmund no podía puntuar en ninguno de los dos encuentros restantes. Eso sí, el conjunto hispalense tenía que ganar obligatoriamente al Copenhague para al menos, asegurar el tercer puesto del grupo. En-Nesyri, Isco y Montiel fueron los artífices del triunfo nervionense. Sin embargo, el Borussia Dortmund y el Manchester City, otro de los condicionantes, firmaron las tablas y con ello la clasificación matemática de ambos equipos. Riyad Mahrez llegó a fallar hasta un lanzamiento desde los once metros que a priori podría haber sido decisivo en el desenlace del grupo.

Vuelven a su competición

Tras la eliminación de la UEFA Champions League, el Sevilla FC aseguró la tercera plaza y será equipo de UEFA Europa League un año más. Volverán a la competición que más alegrías les ha dado, alzándose con ella en hasta seis ocasiones (Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro, Liverpool, Inter de Milán). La última llegó en 2020, en plena pandemia. Con un cambio de formato atractivo propuesto por la UEFA a partido único y con la sede final en Colonia. Los andaluces dejaron atrás equipos como Roma, Wolves, Manchester United. En la final vencieron al Inter con doblete de Luuk de Jong y la siempre recordada chilena de Diego Carlos.