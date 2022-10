Vitolo vuelve a frotar la lámpara

"Ha sido decisivo en el partido de hoy", afirmaba García Pimienta en sala de prensa tras la victoria sobre la bocina de Las Palmas ante el Cartagena (1-0). Pero no se refería a Jonathan Viera, el autor del tanto del triunfo y que volvió a demostrar que es el líder del equipo. Estas palabras del técnico amarillo iban dirigidas para Vitolo Machín. El jugador de San Cristóbal, que dispuso de poco más de 20 minutos, fue uno de los artífices de un gol que quién sabe si será importante a final de temporada. Por lo pronto, el atacante grancanario empieza a ver la luz al final del túnel tras un calvario de lesiones.

Había cierta expectación en el Estadio de Gran Canaria por ver al futbolista de regreso. Vitolo, que tuvo sus primeros minutos de la temporada en El Toralín (0-1), salió en el 70 de encuentro, coincidiendo con la revolución táctica de García Pimienta. El escenario era completamente propicio para él. Disponía de tiempo suficiente para demostrar que poco a poco sus molestias están desapareciendo y que es capaz de aprovechar este tipo de oportunidades.

La entrada de Vitolo revolucionó el partido

La entrada de Vitolo respondía un cambio muy ofensivo en el esquema de la UD. Pimi quitaba del campo a sus dos laterales, Álex Suárez y Sergi Cardona, para dar entrada al 7 y a Alberto Moleiro. Benito Ramírez y Marvin Park, que habían saltado al verde instantes antes, retrasaron ligeramente su posición para pasar de ser extremos a laterales de gran profundidad. En total, Las Palmas jugó el último tramo de partido con ocho jugadores netamente ofensivos. Tan solo Álvaro Valles en la portería y los dos centrales (Saúl Coco y Eric Curbelo) cerraban atrás.

El rol de Vitolo parecía claro y el propio entrenador lo reconoció en sala de prensa. Iba a partir desde la derecha pero prácticamente nunca ocuparía esa posición, sino que se metería por dentro para combinar con los Viera, Moleiro, Enzo y compañía. El Cartagena tenía a dos jugadores defendiendo con uñas y dientes ese carril (Datkovic y Jairo) y Vitolo, al empezar desde ahí y poco a poco centrarse, iba a poder arrastrar a un defensor y dar más espacio a Marvin.

En los últimos minutos, el jugador ejerció prácticamente de director de orquesta. 15/19 pases con éxito, todos ellos en el último tercio del campo. La gran mayoría de ellos iban dirigidos a Jonathan Viera. Esa sociedad que en el pasado dio tantas alegrías a la UD por la capacidad que ambos futbolistas tienen un entendimiento en el campo que roza la telepatía.

Fue entonces, ya en el tiempo de descuento, cuando Vitolo decidió frotar la lámpara. En los instantes finales se había instalado definitivamente como enganche, combinando y desmarcándose siempre por dentro. El futbolista recibe el balón de Mfulu, busca a Jonathan Viera pero en vez de intentar el pase, pisa el balón y levanta el periscopio. Todos los jugadores del Cartagena están esperando la combinación por dentro y las bandas están desprotegidas. Benito Ramírez traza el desmarque y Vitolo telegrafía un pase sensacional, rompiendo las dos líneas defensivas del rival. El final de la jugada fue el que tenía que ser. Benito llega hasta línea de fondo, centra por abajo al punto de penalti y Viera anota a placer.

Vitolo celebra con Jonathan Viera el gol al Cartagena | Fotografía: La Liga

Después de la celebración del tanto, rápidamente el 21 va a buscar a Vitolo y lo señala como artífice del gol. Hay un clima de extasis total, tanto en el campo como las gradas. Meses después, el futbolista vuelve a sentirse importante. Aquel calvario de lesiones que ha atravesado en los último años parece que poco a poco se va disipando.

Una recuperación a fuego lento

Y es que el fichaje de Vitolo levantó muchas opiniones escépticas. El aficionado de la UD Las Palmas era consciente de que el jugador iba a llegar sí o sí. De hecho estuvo a muy poco de hacerlo en el último mercado invernal, pero al final el cuadro grancanario oficializó su llegada el pasado verano. Incluso pagando el Atlético de Madrid una enorme parte de su ficha, la sensación en la isla era la de que el jugador no iba a poder ofrecer su mejor versión por culpa de las lesiones.

Fue convocado para la primera jornada de Liga pero de manera testimonia, pues aún no estaba preparado para tener minutos. De esta manera, durante los dos primeros meses de competición, la tónica en Barranco Seco era la misma. Vitolo durante algunos días hacía buena parte del entrenamiento con sus compañeros pero al poco tiempo se volvía a resentir y quedaba descartado. En prácticamente todas las ruedas de prensa, a García Pimienta se le preguntaba por el estado de forma del jugador. La respuesta del técnico catalán siempre era la misma: "Con Vitolo hay que tener paciencia".

Su convocatoria para el doble desplazamiento de Lugo y Ponferrada supuso una gran noticia para el equipo. Todos ya daban por hecho de que Vitolo iba a tener minutos en al menos uno de esos partidos y así fue. El de San Cristóbal disputó los últimos instantes del partido en El Toralín, donde apenas tocó un par de balones. Pero la imagen del jugador vestido de corto ya estaba. Su gran actuación contra el Cartagena supone una dosis de moral tanto para él como para el resto de la plantilla, que es de las pocas de la categoría que puede presumir de tener a todos sus futbolistas disponibles y sin lesiones.

Pese a ello, la hoja de ruta establecida por García Pimienta no ha cambiado. A Vitolo todavía le queda un tiempo de recuperación para poder instalarse en el once inicial y durante las próximas jornadas seguiremos viendo al futbolista entrar como revulsivo de calidad. En Las Palmas se ha optado por la prudencia desde el primer minuto. El equipo técnico es consciente que la lesión de la que está saliendo es muy propensa a recaídas, tal y como ha sufrido en temporadas anteriores. No hay ningún tipo de prisa en forzarle y menos cuando la UD dispone de una plantilla amplia y con muchas variantes. Todo apunta que Vitolo volverá a tener minutos en Huesca e intentará volver a ser decisivo como lo ha sido este fin de semana.