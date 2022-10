Ancelotti: "Aprendes más con una derrota que con diez victorias seguidas"

Carlo Ancelotti analizó en rueda de prensa lo que fue la primera derrota de la temporada para el Real Madrid, que cayó 3-2 en su visita el RB Leipzig: "Hemos encajado en dos balones parados y el partido ha entrado en la dinámica que ellos querían, son muy buenos a la contra. La clave ha sido esos dos goles a balón parado. Yo no me enfado, es una derrota, nos molesta, pero es una derrota que no nos hace mucho daño, tenemos otra oportunidad. No puedo hacer crítica a un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora".

"No hemos estado atentos al balón parado y a partir de ahí hemos encajado dos goles así, donde somos más contundentes normalmente. Ellos han disfrutado de su mayor cualidad, la contra. Entramos en el partido, intentamos empatar, estuvimos cerca. No he visto falta de actitud o intensidad. La derrota iba a llegar antes o después. Duele porque todas duelen, pero unas menos que otras. Nos queda otra oportunidad para ser primeros", sentenció el italiano.

Lejos de sacar conclusiones apresuradas, Ancelotti reconoció que esta derrota puede traer aspectos positivos: "A veces, seguro, aprendes más con una derrota que con diez victorias seguidas. Puede pasar, hemos jugado de una manera que no queríamos; era mejor tener un bloque más bajo y el partido ha salido al contrario".

Ancelotti no quiso realizar fuertes declaraciones tras la derrota | Foto: UEFA

Sobre el cambio de sistema y el doble pivote que eligió para este partido, el míster recordó que "teníamos bajas, esto es normal, pero los que han jugado, para mí, han cumplido. El error ha sido al principio del partido, porque con la doble ventaja han jugado como querían: defendiendo, buscando contra porque son muy rápidos delante. Hemos jugado y hemos tenido oportunidades. Hemos tenido un buen control del partido hasta el 3-1. Para remontar tienes que tomar riesgos, los hemos tomado y no nos ha salido bien; no tengo nada que reprochar. Los jugadores en casa no podían jugar, pero estos han ganado muchos partidos".

El Madrid tendrá la oportunidad de recuperarse rápidamente el próximo domingo, cuando enfrente al Girona por una nueva jornada de LaLiga, donde es líder a tres unidades del Barcelona.