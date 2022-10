RB Leipzig - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League

El Real Madrid perdió 3-2 con el RB Leipzig en tierras alemanas y se jugará pasar como primero de grupo a los octavos de final de la UEFA Champions League en el último partido de esta fase contra el Celtic FC en el Estadio Santiago Bernabéu.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal, 4: Mal, 5: Regular, 6: Bien, 7: Bastante bien, 8: Muy bien, 9: Fantástico, 10: Excelente, S.C: Sin Calificar.

4. Sorprendido | El técnico italiano llegaba al choque contra los alemanes con bajas sensibles como las de Fede Valverde, Benzema o Modric y su equipo lo notó. Los blancos se vieron superados desde el principio y en cuanto a los cambios, tardó mucho en hacerlos.

Courtois

5. Sobrepasado | El meta belga encajó tres goles, aunque en dos de ellos poco pudo hacer. No dejó un buen rechace en el primer gol, dejando en bandeja el remate a Gvardiol. Sin embargo, los demás tantos no fueron su culpa e hizo un par de paradas buenas.

Lucas Vázquez

5. Volcado | El gallego volvía a partir como titular tras muchos encuentros y se mostró con muchas ganas. Sufriendo en defensa, donde más destacó fue en el ataque, estando muy presente y activo.

Militao

6. Contundente | A pesar de los tres tantos en contra, el central brasileño no hizo un mal encuentro. Muchas veces en inferioridad, cortó muchos acercamientos peligrosos de los alemanes y fue clave para que estos no hicieran más tantos.

Nacho

5. Presente | No fue el mejor encuentro del canterano madridista. Aún así, pudo ayudar al equipo con alguna buena acción defensiva desde la posición de central o posteriormente desde la de lateral izquierdo.

Rüdiger

6. Desplazado | Ancelotti optó por empezar el partido con el alemán como lateral izquierdo, dejando a Nacho como central junto con Militao, pero no tardó mucho en ponerlo como pareja del brasileño. Aportó garra y fue de los más intensos en el equipo blanco.

Tchouaméni

5. Disperso | El ex del Mónaco no estuvo contundente en defensa, y, de hecho, el gol de Nkunku llegó después de que el francés no acertase a despejar un balón que se encontró en su propia área. Sin estar tan acertado en el robo, con balón no cuajó un mal partido.

Kroos

8. Maestro | La temporada del teutón hasta el momento es brillante. Contra los alemanes volvió a hacer un gran partido. Intenso en la recuperación y encargado de comenzar los ataques, Toni fue de lo más destacado entre los merengues.

Camavinga

4. Espeso | El caso contrario al de Kroos. El joven francés ha empezado mal la temporada, fallando muchos pases y mostrándose muy blando atrás. En ataque lo intentó sin éxito y en tareas defensivas le faltó un poco de intensidad en los duelos.

Asensio

6. Activo | El balear tenía que aprovechar su primera oportunidad partiendo como titular en lo que va de temporada y salió al encuentro con ganas. Dejó buenas acciones y fue clave en el primer gol asistiendo a Vini Jr con un centro con la pierna derecha tras una jugada por banda.

Rodrygo

6. Intermitente | Lo tuvo complicado contra los centrales del Leipzig, que hicieron un partido impresionante, pero aún así acabó consiguiendo marcar un penalti que previamente él había provocado.

Vini Jr

7. Insistente | Fue el que más lo intentó en el conjunto madridista. Un gran cabezazo suyo significó el 2-1 y dio esperanza para los merengues. Sin embargo, falló una ocasión clara que podría haber supuesto el empate minutos antes de que llegase el tercer gol de los germanos.

Alaba

5. Superado | Salió a falta de unos 25 minutos para el final del choque en la posición de lateral izquierdo con el fin de remontar, pero no lo consiguió. El último tanto de los alemanes llegó por su banda, en la que se vio superado en velocidad por el rival, y ofensivamente no lo hizo bien.

Carvajal

5. Intrascendente | Salió al terreno de juego por Lucas Vázquez al mismo tiempo que Alaba, pero aportó muy poco.

Hazard

S.C. | Entró al encuentro los últimos 15 minutos. No ayudó mucho.