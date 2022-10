Courtois: “No puede ser que en dos saques de esquina te metan dos goles”

El Real Madrid sufrió la primera derrota de la temporada y ha llegado ante el RB Leipzig en la UEFA Champions League. Una derrota sin consecuencias debido a que el conjunto blanco ya estaba clasificado para los octavos de final antes del choque.

Sin embargo, el resultado no es el deseado y el nivel demostrado tampoco lo fue. Un equipo relajado y sin ambición ante un equipo que se jugaba una clasificación a la próxima ronda.

Entrevista post-partido

Thibaut Courtois, fue el encargado de dar la cara por el equipo en la primera derrota de la temporada. Un Courtois que se mostró enojado por el resultado y la falta de contundencia por parte del equipo.

“Salimos dormidos, sin agresividad e intensidad y contra un equipo como el Leipzig lo pagas caro. Es un equipo con mucho peligro a la contra con la velocidad que tiene. El entrenador nos había dicho que han metido muchos goles en casa en los últimos partidos y no puede ser que en dos saques de esquina te metan dos goles. El partido se complicó, intentamos seguir y metimos el 2-1 antes del descanso. Que luego te metan el tercero te mata en esos minutos finales”, dijo el belga.

Además, concretó la falta de precisión y concentración a la hora de sacar el balón, “Hemos fallado muchos pases y controles, no ha sido un buen partido. Hay que despertar. Un mal día puede pasar, hemos jugado muchos partidos seguidos en poco tiempo, pero lo que no puede faltar es intensidad, aunque estemos cansados. Hay que dar el cien por cien en cada momento”, continuó.

Por último, el guardameta blanco quiso hablar de la acción del 3-1 en la que la defensa blanca quedó retratada tras no seguir la huella de Timo Werner, “Si somos un poco mas precisos podríamos haber creado más peligro e incluso haber ganado. Con el 2-1 antes del descanso te metes en el partido, pero no defendimos bien y en la acción en la que viene el lateral por la banda corriendo, la defensa tiene que salir y no esperar. Hoy no hemos ganado muchos duelos, defendimos mal y con poca intensidad”, finalizando así la entrevista.