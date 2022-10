Partido insuficiente de la "unidad B"

El Real Madrid viajó hasta Leipzig, Alemania, sin tres de sus jugadores más importantes actualmente en la plantilla de Carlo Ancelott. Benzema, Valverde y la baja de última hora de Luka Modric pusieron todo de cara para los futbolistas menos habituales en el comienzo de esta temporada 2022/23. Asensio, Nacho, Camavinga o Lucas Vázquez fueron algunos de los jugadores que disputaron como titulares el encuentro frente al Leipzig, en el que el conjunto blanco necesitaba de un único punto, para posicionarse como primero de grupo en el sorteo de octavos.

Debilidad blanca

Desde el principio del encuentro se vio al Real Madrid incómodo, viéndose superado por el conjunto alemán, que actuó en modo apisonadora durante todo el encuentro. Nkunku fue el jugador que dio la noche a la defensa, donde quedaban múltiples espacios para que el francés se colase y generase el peligro que le proporcionó a su equipo la victoria por 2 a 3.

El Leipzig se colocaba 2 a 0 en tan solo 18 minutos gracias a los goles de Gvardiol a un rechace que la defensa no pudo despejar, ni mucho menos Courtois parar; y al segundo gol de Christopher Nkunku, quien recogía el balón defendido con blandura por Tchouaméni para marcar el segundo tanto.

La debilidad en los choques planteados por el partido era obvia, jugadores sin intensidad que lo único que notaban era el desorden y las llegadas constantes del conjunto alemán. Así fue como llegó el tercero, con Alaba perdido en fase ofensiva y permitiendo a Simakán irse como un cohete, para coronar una contra ejemplar al entregar el balón a Werner, también perfecto en el desmarque.

Jugadores perdidos

Durante todo el encuentro se notó a jugadores perdidos dentro del terreno de juego. Camavinga no se encontraba cómodo en la posición que le tocó cubrir, Rodrygo no tuvo muchas ocasiones para marcar los goles que el Madrid necesitaba y jugadores como Hazard no aportaron nada en su salida al terreno de juego en la segunda mitad.

Por estas razones, hay cierta preocupación con el problema que puede suponer que futbolistas titulares caigan lesionados en encuentros importantes, ya que en muchos aspectos del juego, la denominada unidad B del Real Madrid, tiene mucho que mejorar.