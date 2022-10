El Real Betis ya conoce rival en su enfrentamiento para la Supercopa

El Real Betis Balompié disputará una competición más esta temporada. A la liga, Europa League y Copa del Rey se le suma la Supercopa de España. Tras la conquista la temporada pasada de la Copa, el conjunto de Pellegrini se clasificó a para jugar esta Supercopa, título que ya sabía que disputarían desde su clasificación a la final. Esta competición tiene desde hace ya tres temporadas este nuevo formato de final four. Será la primera vez que el conjunto de Heliópolis dispute esta competición de esta manera, ya que la primera y última vez que la jugó fue a doble partido ante el FC Barcelona, donde en la ida perdieron 0-3 ante su afición y en la vuelta ganaron 1-2 en el Camp Nou, pero que no sirvió para darle el título al equipo andaluz. La vez que el Betis ganó la liga en 1935 y su primera Copa del Rey en 1977, este trofeo aún no se disputaba.

Fecha de inicio de la competición

La tradicional Supercopa de España se viene jugando desde su primera edición en agosto. Antes del comienzo de liga, el campeón de esta y el de Copa de la temporada pasada disputaban este torneo como enfrentamiento entre los dos mejores equipos españoles de la edición anterior. Desde que la Federación implantó el formato final four, la Supercopa pasó a jugarse en enero y a partido único. Al Betis le tocará enfrentarse al FC Barcelona el día 11/12 de enero. Tras su enfrentamiento ante el equipo culé, el conjunto de Manuel Pellegrini disputará en caso de victoria la final ante el ganador del otro encuentro el 15 de enero. Los horarios serán a las 20:00 hora española los encuentros de semifinales y a las 19:30 hora la final.

Sede

Otro de los cambios que también se ha implantado en este nuevo formato de Supercopa es la sede donde se disputan los partidos. De siempre, se han jugado en los estadios de aquellos equipos que participaban en la competición, pero desde hace tres temporadas, aparte de poner las eliminatorias a partido único, también se hace en una sede neutral y fuera de España. En este caso, el Betis jugará su encuentro en el King Abdullah Sports City, estadio donde se jugará el otro encuentro de semifinales y la final. Este estadio se encuentra en Arabia Saudí, país que albergará por cuarto año consecutivo este torneo.

La Supercopa de España da la oportunidad al Real Betis de poder conseguir un nuevo título a su palmarés. Un título con el que el conjunto de Heliópolis no cuenta entre sus vitrinas. La opción de jugar esta competición, por otro lado, puede perjudicarle debido a que se juega tras el Mundial y pueden contar con futbolistas lesionados en sus filas. Aparte de eso, supondrá el jugar los partidos de liga de una forma mucho más seguida, además de los encuentros europeos. Sin embargo, el club andaluz hará todo lo posible por la consecución de su primera Supercopa