Análisis del rival: duelo de urgencias

Duodécima jornada de LaLiga. Antepenúltima fecha del campeonato liguero previo al parón. En el Nuevo Mirandilla se enfrentarán Cádiz y Atlético de Madrid. Dos equipos a los que la temporada no les está dejando un buen sabor de boca. Llega el Cádiz tras sufrir una dolorosa goleada en Vallecas mientras que el Atlético afronta el partido aún con la mente en el punto de penalti del área del Metropolitano. Punto fatídico le llaman algunos, y ahora viene al pelo, de lo que significó ese error. Fuera de la Champions League y sin tener asegurada su presencia en Europa League, los de Simeone se encomiendan a su buen hacer fuera de casa para mantener la tercera plaza antes de marcharse al Mundial, quién sabe si eliminados ya de toda competición europea.

Sergio tendrá las bajas de Iza Carcelén y Alcaraz, expulsados en el duelo frente al Rayo mientras que el Cholo no dispondrá de Koke, Lemar y Reguilón aunque podría reaparecer en la convocatoria Marcos Llorente. Veremos.

El Cádiz, abonado a un 4-4-2 que hasta ahora no le está dando resultados, es un equipo áspero con poca o nula intención de tener la pelota. Su salida de balón, centrales mediante, no se caracteriza por ser fluida y se suele abusar mucho del pelotazo. Además, tampoco están consiguiendo ser una roca defensiva de las que suman puntos importantes para no descender. Si bien es cierto que se ha encontrado una mejora en los últimos partidos previos al del Rayo, con cuatro empates, el equipo no acaba de arrancar y tan solo suma una victoria en once jornadas.

Ledesma, la cara y la cruz

El argentino no se caracteriza por ser uno de los porteros más estéticos de LaLiga. Capaz de lo mejor y de lo peor, deja en su curriculum paradas de altísimo nivel en el Camp Nou, por ejemplo, y, por otro lado, fallos garrafales que le han costado puntos de oro al Cádiz. Sin embargo, su valentía y liderazgo le hacen ser un fijo para Sergio que sabe que, si el cancerbero tiene su tarde, es muy difícil batirle.

Fuente: Instagram Oficial del Cádiz CF

Una defensa repleta de dudas

El eje de la zaga será para Víctor Chust y Fali, que estarán escoltados en las bandas por el Pacha Espino y Luis Hernández. Pese a ser una defensa que se caracteriza por su raza y actitud, la realidad, y los datos, dicen que reciben dos goles de media por partido. Un total de 22 goles en 11 partidos que convierten la defensa en el principal agujero del conjunto de la tacita de plata.

Fuente: Instagram Oficial del Cádiz CF

Talento y velocidad en medio campo

Superadas ya las lesiones y constantes bajas de los mediocentros titulares, el Cádiz alberga un buen puñado de jugadores de talento en la medular. Sin embargo, la forma de jugar del equipo amarillo hace que no se potencie tanto la calidad de jugadores como Alex Fernández, Jose Mari o San Emeterio, que serán de la partida en el centro del campo. La banda izquierda será para Brian Ocampo, fichaje estrella del equipo gaditano esta temporada.

Fuente: Instagram Oficial del Cádiz CF

Experiencia y gol para la delantera

Sobrino y Negredo volverán a ser de la partida en la punta de ataque del Cádiz. Pese a ser delanteros que siempre viven abonados al gol, no están encontrando las cifras esta temporada sumando un gol entre ambos. Sin embargo, su buen hacer y su trabajo tanto ofensivo como defensivo hacen que Sergio cuente con ellos y, sobre todo, Negredo, se erige como uno de los pilares sobre los que tiene que crecer este equipo para conseguir el objetivo de la salvación.

Fuente: Instagram Oficial del Cádiz CF

Salvación que ahora mismo tiene el Cádiz a tan solo tres puntos. Los mismos que intentará conseguir este sábado delante de su gente ante un Atlético de Madrid que aún no conoce la derrota como visitante en LaLiga. Partido de urgencias. Los dos necesitan sumar los tres puntos y a ninguno le sirve el empate. Bonito duelo el que nos espera en esta preciosa ciudad andaluza.