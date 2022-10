Previa Sevilla FC vs Rayo Vallecano: un triunfo para salir del pozo

El Sevilla FC recibirá al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Choque correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Santander. El conjunto hispalense llega tras sumar una importante victoria en la UEFA Champions League ante el Copenhague. Certificaron el pase a la UEFA Europa League a falta de una jornada europea. Por otro lado, la entidad madrileña viajará a Sevilla después de lograr un abultado triunfo por 5-1 frente al Cádiz en Vallecas.

Situación de ambos equipos

Actualmente, el momento de forma que vive el Sevilla FC es más positivo que el del comienzo de temporada. Sin embargo, sigue siendo un apartado demasiado mejorable. Se sitúan décimosextos en la clasificación con diez puntos. Con un balance de dos victorias (Espanyol y Mallorca), cuatro empates ( Valladolid, Villarreal, Valencia y Athletic Club) y cinco derrotas (Osasuna, Almería, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid). Un comienzo decepcionante que tratará de reivindicar el técnico argentino, Jorge Sampaoli. Aunque la victoria en territorio europeo llegó el pasado martes. Los andaluces vencieron con solvencia al Copenhague por 3-0 y se aseguraron su competición favorita, la UEFA Europa League.

El Rayo Vallecano vive una situación más cómoda en LaLigSantander. Se sitúan decimos con quince puntos. Suman cuatro victorias ( Espanyol, Valencia, Elche Cádiz), tres empates ( FC Barcelona, Atlético de Madrid, Getafe) y cuatro derrotas ( Mallorca, Osasuna, Athletic Club y Almería). Visitan el Ramón Sánchez-Pizjuán tras golear al Cádiz por 5-1. No obstante, todo no son buenas noticias en Vallecas. Trejo vio la doble amonestación en la pasada jornada, por lo tanto, se perderá el choque frente al Sevilla FC.

Antecedentes

Sevilla FC y Rayo Vallecano se han enfrentado en 52 ocasiones. Los datos favorecen a los sevillistas, con 31 victorias conseguidas, 12 triunfos madrileños y 9 finalizaron en empate. El último choque a destacar, es el Rayo Vallecano-Sevilla FC del 13 de Marzo de 2022. El duelo concluyó en 1-1. Los tantos de Bebé para el cuadro rayista y Delaney para los hispalenses firmaron acabar en tablas, a falta de diez jornadas para finalizar LaLigaSantander. Sin embargo, en el partido que abrió la competición liguera, el pasado año, El Sevilla FC logró una contundente victoria por 3-0. Lamela, en su día debutante, anotó dos tantos al salir desde el banquillo.

Jules Koundé despejando el balón. /Imagen: Getty Images

Declaraciones

Jorge Sampaoli compareció ante los medios de comunicación, previo al partido SevillaFC-Rayo Vallecano. Comenzó hablando de los futbolistas que estarán disponibles y los que serán ausencia: "Isco ayer no pudo entrenar porque seguía con molestias y hoy entrenó un poco mejor, mañana lo vamos a evaluar. Fernando no va a estar. Rekik se está recuperando paulatinamente. Bono tiene un problema en su isquiotibial que no le permite entrenar con comodidad. Vamos a esperar a mañana. El resto, disponibles". Destacó la novedad de Carlos Álvarez en los últimos entrenamientos: " Cuando vimos a Carlos Álvarez en el análisis que hicimos antes de venir acá, vimos a un jugador que tenía algún parámetro individual que lo podía acercar a una promoción inmediata y a corto plazo."

Asimismo, por parte del Rayo Vallecano, Andoni Iraola atendió a los medios de comunicación. El técnico resaltó la motivación del conjunto madrileña ante este partido: " Estamos con ganas, después de una semana positiva e ir a una cita grande". Destacó la dificultad de disputar un choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán: " Vienen de ganar 3-0 en casa y sabiendo que es un escenario complejo". Comentó la ausencia de Falcao y Pozo en la convocatoria: " Por la lesión perdemos a Falcao, que no llega al partido y perdemos a Pozo".

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será Mateu Lahoz y le acompañará en el VAR, Estrada Fernández.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el sábado 28 de octubre de 2022 correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Santander. El encuentro se disputará a las 19:00 horas. El escenario de este partido será el Ramón Sánchez-Pizjuán y será retransmitido a través de Movistar LaLiga.

Posibles onces

Sevilla FC: Dmitrovic, Jesús Navas, Gudelj, Marcao, Carmona, Acuña, Joan Jordán, Oliver Torres, Isco, Lamela, Rafa Mir

Rayo Vallecano,: Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Catena, Fran García, Óscar Valentín, Comesaña, Isi, Unai López, Álvaro García, Camello.