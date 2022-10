Simeone: "Buscaré como siempre dar lo mejor que tengo para mi club"

Después del batacazo en la Liga de Campeones el Atleti tiene que volver a levantar la cabeza y centrarse en sus objetivos ligueros. El próximo partido de los rojiblancos será contra el Cádiz y el Cholo pudo analizar el encuentro en la rueda de prensa antes del partido.

Caer y levantarse

Uno de los temas más hablados durante estos días es el estado anímico del vestuario después de un fracaso como el de la Champions, pero el grupo tiene que mantenerse unido, pues aún quedan muchos objetivos a la vista de los colchoneros, como bien ha dicho Simeone: "La decepción de no llegar a uno de los objetivos de la temporada: los octavos de final que lo hicimos en ocho oportunidades y dos no. Sabemos el esfuerzo que hay detrás de esta búsqueda, no pudimos conseguirlo. Esto sigue adelante, tenemos LaLiga, partido importante. Tenemos que seguir el camino desde Sevilla para acá que el equipo está haciendo las cosas muy bien. Lo del Bayer no me cambia el pensamiento (...) Hay que estar fuertes, tranquilos y trabajar que es lo único que cuenta”.

Además del estado anímico del equipo, otro de los temas más repetidos desde la eliminación del Atleti en Champions es cómo esta Simeone y si su puesto como técnico peligra, pero él se reafirma: "No pienso en otra cosa que en lo que tengo por delante. Un gran escritor español decía ‘no importa lo que piensen de mí’. Esto no termina hoy”, añade en cuanto a su pensamiento: "No creo que la gente que trabaje en el Atlético se permita bajar los brazos, no lo he visto nunca. Claro que hay momentos bajos en una temporada, obvio. Yo entreno de una manera, buscaré como siempre dar lo mejor que tengo para mi club, que es el Atlético de Madrid”.

Una mano negra

Está claro que el Atlético de Madrid tiene un problema con los penaltis que va más allá de lo futbolístico, pero el técnico argentino sabe que tarde o temprano acabarán entrando y así lo ha afirmado: "Más emocional que técnico, la definición de la ejecución del penal. Estoy convencido. No tengo más que decir. Ojalá cuando nos toque de nuevo nos encontremos con el gol”.

También pudo hablar de algunos de sus jugadores, como Joao, que ya es habitual en las ruedas de prensa, y De Paul, que parece que está recuperando su nivel: "El equipo tiene jugadores con personalidad. El otro día la aparición de Rodrigo y Saúl nos dieron fuerza, dinámica, llegada al área, buena conexión con Molina y Carrasco con Saúl. Es lo que necesitamos. Es un jugador importante", y en cuanto a Joao y su situación con el penalti de Carrasco: "Si tengo algo que decirle se lo diré a él. No hablo de Joao, Rodrigo o el que sea, lo trato de manera privada. Tenemos cinco futbolistas ofensivos que son muy buenos (...) Es la actitud que pido, ante un tiro que podía definir un partido. Pero la actitud es más grande que una situación sólo".

Simeone y el grupo durante un entrenamiento | Foto: Atlético de Madrid

Para cerrar la rueda de prensa, Simeone comentó la situación de su plantilla y sus constantes reinvenciones, dando a entender que esta ocasión no iba a ser diferente: "Nos hemos reinventado un montón de veces. Acá no hay nadie imprescindible, recuerdo cuando terminó LaLiga del 2014 se fueron un montón. Cuando se fueron los chicos más grandes, Godín, Gabi… también nos reinventamos. No hay nadie imprescindible”.