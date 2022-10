Ancelotti: "No estamos interesados en el mercado de invierno"

Carlo Ancelotti ha analizado el partido contra el Girona, ante el que no estarán ni Benzema ni Rodrygo. Debido a esto, el entrenador ha sido preguntado por las bajas que está teniendo el equipo al comienzo de la temporada, a lo que ha respondido tajante: “No estamos pensando en el mercado de invierno porque no estamos interesados en el mercado de invierno, esta es la plantilla que va a seguir hasta final de temporada”.

Con respecto a Karim Benzema, el técnico ha explicado que “se entrenó, pero después no se encontraba cómodo. Se le ha hecho una prueba y ha salido todo bien, no tiene ningún problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador. La clínica dice que es positiva, pero también es importante la sensación del jugador, que no está al 100%”, por lo que el delantero francés se perderá otro partido, el tercero esta temporada.

“Valverde es uno de los mejores mediocampistas del mundo”

El que sí entra en la convocatoria es Valverde, recuperado del golpe que sufrió ante el Sevilla tras la entrada del Papu Gómez. El “Pajarito”, que está a un nivel extraordinario, recibe los elogios de su entrenador: “Valverde es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Es un futbolista que muestra una gran calidad. Es una sorpresa para todo el mundo del fútbol ver un mediocentro así de completo”, ha afirmado Ancelotti.

Carlo Ancelotti también ha sido preguntado por Camavinga quien, cuando empieza de titular, parece que no demuestra el nivel que tiene. “Camavinga marca más calidad cuando los partidos son más abiertos, porque sus cualidades físicas son más efectivas. Es un jugador que es menos posicional que otros, por ejemplo Toni Kroos. Nosotros estamos muy contentos con él y no es siempre titular porque hay mucha competencia. Tenemos mucha ilusión de tenerlo, es muy joven. Un jugador a su edad con esta calidad no hay muchos”, ha asegurado Ancelotti.

El Real Madrid se enfrenta al Girona. Los merengues encaran este partido tras la derrota en Champions contra el Leipzig, pero Carlo Ancelotti ha declarado que “el equipo está concentrado. El equipo tiene que estar focalizado desde el principio y preparar los partidos como si fuera el último de la temporada en el que te juegas un título”. Además, en el club catalán juegan Miguel Gutiérrez y Reinier, quienes cedió el Real Madrid tras hacer la pretemporada con el primer equipo. “Miguel lo hizo bien, es un jugador que estamos evaluando para el futuro. Lo hemos cedido, pero si lo hace bien puede volver”. De Reinier ha dicho que “tiene calidad para jugar su mejor nivel; hasta ahora creo que no ha sido capaz de mostrarlo, pero hay jugadores que lo muestran antes y otros después, en el fútbol hay muchos ejemplos de jugadores que hasta los 30 no han dado su mejor nivel”.

“Hasta el final va a ser una lucha contra el Barça para ganar la Liga”

Para terminar, Carlo Ancelotti ha sido preguntado por el Barça, quien fue eliminado de la Champions este miércoles. El técnico italiano cree que la lucha con el Barça por el título va a durar hasta final de temporada. “El Barça va a ser rival hasta el final a pesar de su eliminación de la Champions. Hay momentos en la temporada que son buenos y otros malos, pero tengo claro que hasta el final va a ser una lucha contra el Barça para ganar la Liga”, ha concluido Ancelotti.