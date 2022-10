Previa Real Sociedad - Real Betis: ganar para dormir en Champions

El Real Betis viajará a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. En el choque correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Santander. Los verdiblancos llegan tras afianzar el liderato del grupo C de la UEFA Europa League. Vencieron al Ludogorets por 0-1 en territorio búlgaro. Por consiguiente, los vascos recibirán a los andaluces después de lograr un triunfo en tierras chipriotas por 0-2. Hasta el momento, no han salido derrotados en ningún partido de competición europea.

Situación de ambos equipos

Ambos conjuntos deberán de salir a dar todo, ya que será el choque que marque la cuarta plaza. Los de Pellegrini están viviendo un comienzo de temporada alucinante. Se sitúan quintos en la tabla con 20 puntos y realizando un fútbol muy vistoso. Con un balance de seis triunfos (Elche, Osasuna, Mallorca, Villarreal, Girona, Almería), dos empates (Valladolid y Cádiz) y tres tropiezos (Real Madrid, Celta de Vigo y Atlético de Madrid). Asimismo, los verdiblancos llegarán a este encuentro después de conseguir una victoria contra el Ludogorets en la UEFA Europa League. Nabil Fekir tras una gran combinación con Luiz Enrique, logró dar el liderato del grupo a los de Pellegrini y con ello el pase a octavos. Tendrán la ausencia principal de Guido Rodríguez.

La Real Sociedad recibirá al Real Betis, colocándose una posición por encima de ellos. Los donostiarras se sitúan cuartos en la tabla con 22 puntos. Suman victorias ( Cádiz, Elche, Espanyol, Girona, Villarreal, Celta de Vigo y Mallorca), un empate ( Atlético de Madrid) y tres derrotas ( Getafe, FC Barcelona y Valladolid). Llegan al choque tras conseguir un nuevo triunfo en la UEFA Europa League ante el Apoel de Nicosia. Encadenan cinco victorias seguidas, a falta de una jornada europea. Para el encuentro de este domingo, Alguacil no podrá contar con Silva, Alex Sola, Ali-Cho, Aihen Muñoz, Mikel Oyarzabal, Umar Sadiq y Martín Merquelanz.

Antecedentes

Real Sociedad y Real Betis se han enfrentado en 116 ocasiones y los números favorecen mínimamente al conjunto vasco con 47 triunfos, 29 empates y 40 victorias de los verdiblancos. La última vez que se produjo un enfrentamiento entre ambos fue el 15 de abril de 2022. Con el resultado de 0-0 en este mismo escenario, el Reale Arena. Cabe destacar, la eliminación y posterior consecución de la Copa del Rey de los de Heliópolis. Los de Pellegrini, golearon a los vascos, el 3 de Febrero de 2022. Willian José, Aitor Ruibal y Juanmi por partida doble, firmaron el pase a las semifinales de la Copa de España y hundieron a los vascos en su propio campo.

Wilian José celebrando un gol con sus compañeros. / Imagen: Getty Images

Declaraciones

Manolo Alguacil compareció ante los medios de comunicación, previo al partido Real Sociedad-Real Betis. Comenzó comentando alabando el proyecto liderado por Manuel Pellegrini: no hay bestias negras, hay un equipazo con un gran entrenador y es un equipo que me cae muy bien. Vienen haciéndolo muy bien en los últimos años. Tienen nivelazo tremendo en todas sus líneas. En esos partidos ante ellos, te diría que en casi todos, hemos estado muy bien". Resaltó que tienen una plantilla muy competitiva: "No importan las bajas. Si no te juega Fekir, juega Canales. Si no es Carvalho, es Guardado".

Asimismo, Manuel Pellegrini atendió a los medios de prensa. El técnico argentino comenzó diciendo que los vascos son un rival directo y peligroso: "Hay que ver la tabla de clasificación de los últimos años para ver que la Real Sociedad siempre está peleando e involucrada con nosotros peleando por un cupo en la Europa League, haciendo una vez más una buena temporada". Hizo autocrítica con algunos compases de los últimos encuentros: "Siempre digo que hay muchas cosas que mejorar. Creer que vamos a ir jugar contra cualquier equipo, en este caso el Ludogorets en Bulgaria y donde la Roma no fue capaz de ganar, donde teníamos la clasificación casi asegurada... y pensar que no iba a ser un partido complicado creo que es menospreciar a rivales que son muy difíciles".

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será Iglesias Villanueva y le acompañará en el VAR, Medié Jiménez.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el domingo 30 de octubre de 2022, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Santander. El encuentro se disputará a las 21:00 horas. El escenario de este partido será el Reale Arena y será retransmitido a través de Movistar LaLiga.

Posibles onces

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico, Zubimendi, Merino, Illarramendi, Brais Méndez, Kubo y Carlos Fernández.

Real Betis: Rui Silva, Montoya, Pezzella, Edgar, Álex Moreno, Guardado, William Carvalho, Luiz Henrique, Fekir, Canales y Borja Iglesias.