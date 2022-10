Xavi: "No hemos dejado de creer"

El Fútbol Club Barcelona lograba una victoria 'in extremis' en Mestalla ante un Valencia que mantuvo el empate hasta el último minuto. Con un gol de Lewandowski en el añadido, los azulgranas se hacían con los tres puntos que (con un partido más) les sitúa líderes del campeonato.

Las declaraciones de Xavi

Al finalizar el partido, en sala de prensa, Xavi atendía a los medios: "Ha sido una victoria importantísima, casi en el último segundo, y no hemos dejado de creer. Hemos jugado con ansiedad, nos ha afectado la Champions, ha pesado lo del miércoles", explicaba el técnico, que hacía autocrítica con el juego del equipo: "La toma de decisión ha sido mala, fruto de la ansiedad. No ha sido un partido excelente, no hemos estado inspirados".

El entrenador azulgrana insistía en la importancia del triunfo para la moral del equipo y para seguir presionando al rival: "Es muy importante para el equipo, se lo merecían. Hacen un gran esfuerzo, trabajan y la recompensa es importante. Dormimos líderes. Y queremos acabar bien y presionar al Real Madrid", afirmaba Xavi.

En el encuentro hubo dos jugadores que tuvieron que salir sustituidos por molestias; Eric y Kounde. Aunque el técnico azulgrana tranquilizaba a la afición: "Es natural. Jules ha hecho un esfuerzo tremendo y les hemos apretado. Ha acortado plazos. Parece que no es una lesión. Eric parece que tampoco está lesionado y son solo molestias. Los jugadores están comprometidos y quieren jugar. A pesar del Mundial". Dejaba claro el compromiso de la plantilla en una temporada atípica.

Por último, el míster culé sintetizaba lo ocurrido ante el Valencia, destacando a Lewandowski, mencionando los errores, pero también siendo optimista con el rendimiento general: "El gol es de calidad, Robert está para marcar diferencias. He pensado que nos lo anulaba por fuera de juego, por la dinámica que teníamos. Tenemos que mejorar, hay que tomar mejores decisiones. Podría haber sido un empate y sería un drama, y no debería ser así. Hemos mejorado mucho, estamos en el camino", finalizaba Xavi Hernández sus declaraciones tras la victoria 0-1 ante el Valencia.