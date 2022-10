El Barça Atlètic cierra octubre sin victorias tras empatar en casa ante Cornellà (0-0)

El Barça Atlètic no pasó del empate a cero ante la UE Cornellà y no se aleja de una zona muy cercana al descenso. Únicamente un punto separa a los azulgranas de la parte más baja de la tabla.

De nuevo, un partido con mucho dominio, pero nula profundidad. Como dato rescatable que la portería de Tenas terminó a cero tras más de un mes encajando mínimo dos tantos por partido.

Datos previos y alineación

El conjunto azulgrana llegó al encuentro con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, tres fuera de casa y una como local. Un total de trece goles recibidos y tres marcados en estos cuatro encuentros.

El técnico del filial azulgrana apostaba por el siguiente once: Arnau Tenas en portería, defensa de cuatro para Núñez, Pelayo, Chadi Riad y Valle. En la medular Álvaro Sanz, Marc Casadó y Txus Alba. En ataque, Luismi Cruz, Juanda y Roberto.

Dos equipos muy cautelosos

En el primer tiempo, ambos equipos estuvieron más pendiente de no conceder, que de generar peligro. Los azulgranas, como suele ser habitual en los partidos en casa, dominaban la posesión sin casi oposición, pero no lograban generar peligro. La ocasión más clara y casi que la única del Barça Atlètic en la primera mitad, la protagonizó Álvaro Sanz. La jugada llegó por un error no forzado de la defensa visitante y Sanz sacaba un remate que se marchaba rozando el palo.

En la siguiente acción llegaría la réplica del Cornellà, en un saque de esquina rematado por Nana el balón se marchaba muy cerca del poste. El conjunto de Gonzalo Ruitort se sentía muy cómodo en defensa, llegaban al Johan Cruyff tras tres jornadas sin encajar goles y solo habían recibido un tanto en las últimas seis jornadas. Si a estos datos le sumas la poca efectividad del Barça en los últimos partidos, el duelo no prometía muchos goles.

El guion de la segunda parte no iba a ser distinto, de hecho, habría menos ocasiones que en la primera. Rafa Márquez movió todas las fichas que pudo, desde el banquillo entraron; Carbonell, Ilias, Zalaya, Fabio y Barberà. De los cinco, fue Ilias el que más cambió la dinámica del partido, pero aun así el marcador no se movería más.